Ce secret ascunde Alex Bunea, concurentul de la Chefi la Cuțite salvat de două ori de la eliminare. Din ce își câștigă pâinea

Alex Bunea pare să fie cel mai norocos concurent al sezonului 12 Chefi la Cuțite. Tânărul care a ajuns inițial în echipa lui Florin Dumitrescu a fost eliminat de două ori, însă de fiecare dată acesta a fost salvat. Cine este Alex Bunea și cum și-a descoperit pasiunea pentru bucătărie?

Alex Bunea a reușit să îi surprindă pe cei trei chefi încă din preselecții. Acesta s-a prezentat în fața lor cu un preparat ce i-a adus trei cuțite. Ulterior, bărbatul de 34 de ani, a reușit să îl impresioneze pe Florin Dumitrescu, care l-a luat în echipa sa. Însă, concurentul a ajuns la eliminare, dar chef-ul l-a salvat. Mai apoi, Alex Bunea s-a aflat din nou în fața eliminării, dar de această dată Cătălin Scărlătescu a fost cel care l-a salvat.

(CITEȘTE ȘI: FLORIN DUMITRESCU, CRIZĂ DE NERVI PE PLATOURILE DE FILMARE. S-A ÎNTÂMPLAT ÎN ACEASTĂ SEARA, LA CHEFI LA CUȚITE: „AM ÎNNEBUNIT!”)

„Am renunțat la școală. Aveam anturaje dubioase”

După ce a fost salvat de două ori din fața eliminării, Alex Bunea își dorește să demonstreze că este un concurent bun și să își pună în evidență talentul culinar. Acesta lucrează ca bucătar de 14 ani, însă de profesie este sportiv de performanță și antrenor fitness. De asemenea, concurentul care a ajuns acum în echipa lui Cătălin Scărlătescu este campion național la powerlifting.

Deși acum viața lui este pe un drum drept, Alex Bunea are un trecut destul de zbuciumat. Pe vremea când avea numai 14 ani, părinții lui au divorțat, iar acest lucru l-a dat peste cap. Acela a fost momentul în care viața lui a luat o altă turnură. Mai exact, concurentul Chefi la Cuțite a renunțat la școală și a început să se afunde într-o viață grea, ce îl conducea în afara legii.

Bărbatul a intrat în tot felul de anturaje dubioase, iar în cele din urmă a ajuns și pe mâinile oamenilor legii. Mai exact, Alex Bunea a fost arestat pentru trafic de droguri, dar a scăpat cu suspendare. Acela a fost momentul care l-a făcut să realizeze că se află pe un drum greșit, așa că și-a schimbat radical viața.

Și-a descoperit pasiunea pentru bucătărie, iar în prezent lucrează ca bucătar la o cantină și se ocupă și de unele evenimente private.

„Când aveam 14 ani, părinții mei au divorțat, iar eu am început să nu mai frecventez școala. Am renunțat la școală. Aveam niște anturaje dubioase și până să fiu arestat pentru trafic de droguri nu am realizat cu adevărat că o luasem pe o pantă greșită. Am scăpat cu o suspendare, dar acela a fost momentul în care m-am hotărât să-mi schimb viața”, a povestit Alex Bunea.

(VEZI ȘI: CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU, CU LACRIMI ÎN OCHI LA CHEFI LA CUȚITE. DESTĂINUIREA JURATULUI I-A LĂSAT FĂRĂ CUVINTE PE BONTEA ȘI DUMITRESCU)