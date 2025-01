Ce și-a cumpărat Andreea Bostănică, la scurt timp după ce și-a pierdut brățara de aproape 30.000 de euro

Andreea Bostănică a mai bifat o aroganță. Nici mai mult, nici mai puțin de peste 20.000 de euro a scos din buzunar pentru a-și face poftele. Influencerița a început anul cu o achiziție de la unul dintre cele mai mari branduri de lux din lume.

Andreea Bostănică a dat iama într-un celebru magazin și și-a văzut visul devenit realitate. Și-a cumpărat brățara pe care a pierdut-o în Ajun de Crăciun. În urmă cu aproximativ o lună, Andreea Bostănică a devenit virală pe social media, unde a încărcat un videoclip în care – cu lacrimi în ochi – le spună fanilor că și-a pierdut o brățară la care ținea foarte mult – vezi AICI video.

„Cel mai oribil Ajun de Crăciun. Mi-am pierdut brățara mea preferată fix azi. Nu știu de câte zile am pierdut-o, abia azi am observat. Din poze am văzut că de multe zile lipsește”, spunea influencerița, cu lacrimi în ochi.