Ce somație a primit o femeie din Baia Mare de la banca. Suma pe care trebuie să o plătească e de necrezut

O femeie din Baia Mare a primit o somaţie de la bancă deoarece avea de achitat o sumă restantă. În momentul în care aceasta a văzut despre câţi bani este vorba a rămas fără cuvinte. Iată ce a declarat în cadrul unui interviu.

Ada Crişan a fost sunată de către o firmă de recuperare de creanţe şi informată că trebuie să meargă la bancă pentru a-şi plăti datoria. Suma pe care o avea de achitat era de 1 ban.

„Eu nu mi-am dat seama cine m-a sunat, decât după ce am mers la bancă. Eram la rând şi m-am gândit să sun pe numărul de pe care am fost sunată cu o zi înainte, în speranţa că voi afla astfel cine m-a sunat de la bancă. Dar a răspuns un robot şi aşa am aflat că este o companie de management al creanţelor. Dar nici măcar nu au spus numele companiei”, a declarat femeia.

În continuare, aceasta a mai spus: „Probabil că băncile au firme de genul acesta partenere, dar cei de acolo nici nu se mai uită ce datorii ai. Te sună că eşti dator, şi gata. Cum să te sune pentru datorie de 1 ban?”

Mai mult, Ada Crişan a relatat o parte din dialogul pe care l-a avut cu reprezentatul firmei de recuperare: „I-am spus doamnei la telefon că pentru suma asta nu merita nici să facă un apel, dar doamna mi-a răspuns că suma nu are relevanţă. Poate fi un ban, cinci bani sau un milion de euro. Eu cred că nu se uită la sume, nu judecă. A zis că de ce nu m-am închis contul. Dar, de ce să-l închid, dacă nu vreau. Am ataşat un card de credit la acel cont. De ce să-l închid?”

Ada Crişan şi-a achitat datoria

Femeia a mers să îşi plătească datoria şi a dezvăluit faptul că până şi angajata băncii a fost nedumerită când a aflat suma pe care aceasta o avea de achitat.

„M-a întrebat: I-am spus că am fost sunată de o firmă de managementul creanţelor şi că am fost anunţată că trebuie să vin să o plătesc. Şi am venit să o plătesc. Am fost curioasă dacă îmi dă chitanţă”, mai spune ea.

Angajata băncii a fost foarte politicoasă, a mai dezvăluit Ada Crişan.

„Nu m-a luat în râs, cum aş fi făcut eu în locul ei. Cred că de aceea nu lucrez la bancă”, mai spune ea râzând şi făcând haz de întreaga situaţie.

Sursă foto: Arhivă Cancan