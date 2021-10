Ce spun Adriana Trandafir și fiica ei despre experiența ”Asia Express”! ”Primele cinci secunde dimineaţa mă întrebam de ce...”

Adriana Trandfir și fiica ei, Maria Speranța, au vorbit despre experiența pe care au avut-o în cadrul competiției ”Asia Express”, emisiunea-fenomen de la Antena 1.

O experiență grea și frumoasă care le-a apropiat și mai mult! Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța, fac parte din competiția ”Asia Express”, show-ul fenomen de la Antena 1. Cele două au vorbit în cadrul unui interviu pentru Viva despre momentele pe care le-au întâmpinat de-a lungul săptămânilor pe care le-au petrecut în cadrul competiției.

Fiica Adrianei Trandafir a mărturisit că au existat momente când se întreba de ce a acceptat să meargă în această competiție: ”Primele cinci secunde dimineaţa mă întrebam de ce am ales să plec şi dacă nu mai bine este să merg acasă, ţinând cont că mama a fost cea mai „înţeleaptă a satului „Asia Express 4. Dar după aceste cinci secunde mă uitam la mama și îmi dădeam seama cât de norocoasă sunt să fiu în aşa locuri minunate cu ea”.

Cu cine s-au înțeles Adriana Trandafir și Maria Speranța cel mai bine în competiția ”Asia Express”?

Cât despre echipa cu care s-au înțeles foarte bine, acestea au spus despre cea formată din băieții de la ”Noapte Târziu”, Cuza și Emi.

”Băieții de la Noaptea Târziu, incomparabil. Am descoperit doi olteni atât de talentaţi, frumoşi şi ambiţiosi, determinaţi să facă lucruri bune şi să inspire! Nu este echipă cu care să nu ne fi înţeles! Toţi am avut diferite păreri asupra variatelor situaţii prin care am trecut împreună”, au mărturisit cele două.

