Ce spune Alexandra Stan despre fostul soţ la câteva luni de la separare: „Nu ne-am acordat timp să ne cunoaștem de ajuns”

Alexandra Stan şi-a deschis sufletul în cadrul unui interviu şi a vorbit despre separarea de fostul soţ. Artista şi Emanuel Necatu au fost împreună doar câteva luni, însă din cauza neînţelegerilor au decis să divorţeze. Blondina ţine în continuare legătura cu acesta, iar în prezent au o relaţie frumoasă de prietenie.

În 2021, Alexandra Stan a decis că vrea să îşi întemeieze o familie, astfel a acceptat imediat cererea în căsătorie pe care fostul său partener i-a făcut-o. Acum, vedeta a mărturisit că s-a grăbit cu această decizie, iar dacă ar fi stat să analizeze mult mai bine lucrurile nu ar fi trecut printr-un divorţ atât de repede.

În cadrul unui interviu pentru revista Viva, cântăreaţa a făcut noi declaraţii despre separarea de Emanuel Necatu.

”Noi am făcut direct pașii mari fără să știm, de fapt, cum e fiecare dintre noi”

”Ne-am grăbit. Nu ne-am acordat timp să ne cunoaștem de ajuns, să trecem prin etapele firești ale unei relații. Noi am făcut direct pașii mari fără să știm, de fapt, cum e fiecare dintre noi. Asta s-a întâmplat. Și avem viziuni diferite despre viață, despre cum vrem să evoluăm. Suntem persoane minunate, dar separat, nu împreună”, a declarat Alexandra Stan.

În acelaşi timp, Alexandra Stan a mărturisit faptul că nu are niciun regret în ceea ce priveşte fosta relaţie. De asemenea aceasta a povestit cum au reacţionat părinții săi când au aflat că divorțează.

”Părinții m-au susținut mereu, așa că au făcut-o și de data asta. Își doresc ca eu să fiu bine. Însă nu regret nimic, deoarece eu am făcut ceea ce am simțit, am mers în fața altarului cu sufletul deschis. Până la urmă, experiențele ne fac să evoluăm, dacă învățăm ce trebuie din ele”, a mai spus cântăreața.

Ce planuri are Alexandra Stan pentru anul 2022

Pentru artistă anul 2021 a fost unul extrem de încărcat „cu multe treburi, multe momente, multe trăiri”. Se pare că în viitor, aceasta își dorește să realizeze lucruri și în plan personal, dar și în plan profesional.

Invitată la o emisiune de televiziune, Alexandra Stan a făcut mărturisiri despre ceea ce îşi doreşte să realizeze.

”Pentru 2022 am planuri multe. Vreau sa îmi iau casă la anul, un apartament dacă îmi ajuta Dumnezeu, poate să îmi schimb și mașina, dar mai mult vreau realizări pe plan profesional”, a dezvăluit artista.

