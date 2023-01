Ce spune Cristina Cioran, după întâlnirea cu tatăl fetiței sale: „Am stabilit să…”

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au avut o relație frumoasă, iar din iubirea lor s-a născut și o fetiță. Nimeni nu se aștepta ca totul să se încheie atât de brusc, însă situația între cei doi s-a înrăutățit foarte mult după separare. Cu toate acestea, recent au fost surprinși împreună, de dragul fetiței lor. Nici de această dată nu a fost totul roz, însă fostul partener al blondinei a făcut tot posibilul ca întâlnirea să fie una plăcută.

În cursul acestei zile, Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au întâlnit, au stat de vorbă, s-au și certat, însă la final au luat masa împreună ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Vedeta a mărturisit că întâlnirea nu a fost una neașteptată, așa cum s-a scris în presă, ci lucrurile au fost bine puse la punct înainte. Se pare că Alex Dobrescu și-a dorit să petreacă timp cu fiica lui, iar Cristina Cioran s-a conformat.

„Nu a fost o întâlnire întâmplătoare, am stabilit să ne întâlnim, să mergem la mall, să mai vorbim, să mai vadă fetița, deci a fost o întâlnire programată. Ne-am întâlnit, am vorbit puțin, după care ne-am dus la masă, după care am plecat acasă.

Nu știu despre ce am vorbit acolo, dar am vorbit lucruri despre care vorbesc oamenii când se văd. Nu știu de unde până unde. Despre ce vorbesc doi foști parteneri… și despre micuța noastră, că de aia ne-am văzut”, a declarat Cristina Cioran, pentru antenastars.ro.

Există șanse de împăcare?

Cristina Cioran nu regretă relația pe care a avut-o cu Alex Dobrescu și este cât se poate de bucuroasă că micuța Ema a ajuns în viața ei. Însă, vedeta exclude categoric o împăcare cu tatăl fetiței sale. Cei doi vor încerca să păstreze o relație bună de dragul celei mici, dar nimic mai mult nu se mai întrezărește pentru ei, cel puțin din perspectiva Cristinei Cioran.

„A încercat de multe ori să mă oprească, până când și-a dat seama că nu mai are sens, dar nu mă putea întoarce nimeni și nimic înapoi. S-a ajuns la niște certuri complet degeaba și când se ajunge la nimic îți dai seama că e gata. Bineînțeles, sunt și alte multe detalii pe care nu le pot discuta, dar s-a dus. A fost greu, dar a trecut. Faptul că el își dorește să ne împăcăm, e prea târziu.”, a spus Cristina Cioran în cadrul altui interviu.