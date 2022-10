Ce spune Culiță Sterp despre Carmen de la Sălciua, la 3 ani de la divorț. Ce greșeală nu îi poate ierta artistul fostei soții

Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au format unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. Cei doi au fost împreună trei ani, dar, căsătoriți un singur an. Recent, în cadrul unui interviu, artistul și-a deschis sufletul și a făcut dezvăluiri despre acea perioadă. Cântărețul a mărturisit ce greșeală nu îi poate ierta fostei sale partenere.

Culiță Sterp a fost invitat recent la podcastul lui Cătălin Măruță, acolo unde, printre altele, a vorbit și despre fosta sa relație. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că cei doi s-au despărțit cu scandal, însă acele momente, cel puțin pentru artist, sunt de domeniul trecutului.

Cu toate astea, există o greșeală pe care fosta sa parteneră a făcut-o și pe care Culiță Sterp nu o poate uita, nici ierta.

Artistul a mărturisit că, după despărțire, Carmen de la Sălciua ar fi făcut o postare nepotrivită despre el, în contextul în care se afla într-o altă relație și urma să devină tată, pentru prima dată. Cântărețul a fost deranjat de gestul brunetei pe care nu poate să îl înțeleagă, nici în prezent.

„Doar un an am fost căsătorit cu ea, dar am stat trei ani. Da, eu am fost cu actuala soție în clasă, a venit la nunta. Chiar o zis, ce caută asta aici?! Eu mi-am invitat toți colegii de clasă, toți cei care au vrut să vina, au venit. Colegii de școală de liceu, de facultate…a fost o chestie. Nu sunt genul care să mă feresc, dar atunci era puțin dramatic.

Ea a vorbit urât despre logodnica mea, ea intenționat a postat, soția mea era gravidă atunci. A fost întrebată dacă ar mai putea fi cu Culiță, ar mai fi? Trebuia să țină pentru ea. Ea a răspuns direct, da. Ea a spus ceva de logodnica mea, ceva ce nu trebuia spus. Femeia fiind gravidă, nu te apuci să dezgropi morții nefiind împreună de 2-3 ani”, a dezvăluit Culiță în podcastul respectiv.

Mama Geta, mesaj dur pentru fosta noră

În unul dintre cele mai recente interviuri oferite de mama lui Culiță Sterp, aceasta a vorbit cu sinceritate despre Carmen de la Sălciua. Mama Geta a recunoscut în repetate rânduri că a iubit-o foarte mult pe fosta sa noră, însă, acțiunile pe care bruneta le-a făcut, după separarea de Culiță au dezamăgit-o.

De asemenea, mama Geta a mărturisit că a suferit în momentul în care ea și fiul său s-au despărțit, dar s-a resemnat.

Totodată, mama artistului a făcut și câteva precizări referitoare la evenimentul ce a avut loc recent, mai exact nunta lui Carmen de la Sălciua. Mama lui Culiță Sterp nu crede că fosta ei noră va sta prea mult timp căsătorită cu noul partener.

”Chiar am vrut să îi scriu mesaj: oare cât timp o să stai căsătorită dacă ai stat un an și ceva cu Culiță? Am zis că nu scriu, am zis să mă abțin. Vreau să mai zic ceva, ei (n.r.Carmen și Culiță) când s-au cunoscut au cunoscut lumea deodată, împreună.

Culiță a fost cel care a promovat-o, mereu punea melodiile ei. Vreau să scrieți cu majuscule: ei împreună s-au făcut cunoscuți, nu l-a făcut ea pe el”, a spus mama Geta.