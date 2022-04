Ce spune Florin Zamfirescu despre cele trei căsnicii pe care le-a avut. Celebrul actor a împlinit 73 de ani!

Florin Zamfirescu a împlinit pe 12 aprilie 73 de ani și a fost invitat la podcastul „Ameritat cu Nasrin”, unde a depănat amintiri dragi, povestind, totodată, și despre cele trei foste soții.

Florin Zamfirescu a avut trei căsnicii care nu au funcționat, însă cu două dintre fostele soții a rămas în relații bune după despărțire.

Cine au fost cele trei soții ale lui Florin Zamfirescu

Prima soție a actorului a fost Rodica, cea cu care a făcut un băiat pe nume Vlad. Cei doi s-au căsătorit când aceasta era deja însărcinată, iar căsnicia lor nu a durat mult. Florin Zamfirescu avea 25 de ani când a divorțat prima dată.

Cea de-a doua soție a fost Valeria Sitaru cu care a fost căsătorit timp de 12 ani. Aceștia au împreună o fată pe nume Ștefana. Florin Zamfirescu a rămas în relații bune cu mama fiicei sale, iar Crăciunul trecut l-au petrecut împreună.

Cătălina Mustață a fost cea de-a treia soție a actorului. Florin Zamfirescu a cunoscut-o la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, atunci când ea era studentă și el îi era profesor. Când s-au cunoscut, Cătălina Mustață avea 24 de ani, iar actorul 42. În anul 1992 s-au căsătorit și au divorțat în 2012.

”Am răbdat, am ascuns, până când am zis că nu se mai poate”

Întrebat dacă are vreun regret în viață, Florin Zamfirescu a spus un nu hotărât. „Nu, nu pot să regret. De exemplu, ar fi fost normal să regret că m-am însurat pentru prima oară, cu Rodica aia, dar cu ea l-am făcut pe Vlad (n.r. Vlad Zamfirescu). Și nu regret. Deși m-am chinuit rău atunci. După aia, a doua nevastă, Vali. Drăguță, dar nu. Cu care am făcut-o pe Ștefana.

Cătălina Mustață… mi se rupe sufletul. Fata asta n-are nicio vină. Au fost probleme genetice. Moștenește ea ceva. De la 40 de ani a luat-o în jos, s-a dus. Am asistat, am răbdat, am ascuns, până când am zis că nu se mai poate. Noi am fost împreună 21 de ani. Primii 5 ani au fost de vis. Chiar și următorii 5, deși erau semne de șchiopătare, mai apăreau probleme, ne mai certam, dar ultimi 10…. Eu am răbdat cu ea.

Tot mi se părea că va trece, că e o glumă, vorbeam, îi spuneam că sunt soluții, până când am stat jos și i-am zis: Hai să alegem, că fiecare are o viață. Și a ales. Mi-a cerut timp de gândire și a zis: Ne despărțim”, a povestit Florin Zamfirescu în cadrul podcastului.

Florin Zamfirescu, în podcastul „Ameritat cu Nasrin”

