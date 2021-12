Ce spune Laurette despre bărbatul care i-a furat inima: „Ne completăm unul pe celălalt doar din priviri”

Laurette se numără printre domnişoarele de oraş care au fost de-a lungul timpului apreciate şi râvinte de mulţi bărbaţi. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte viaţa sentimentală, mulatra nu a avut prea mult noroc pentru că a trecut prin mai multe despărţiri dureroase. În prezent, se pare că soarele a răsărit şi pe strada sa, iar de ceva timp trăiește o frumoasă poveste de dragoste şi este fericită. Iată de declaraţii a făcut bruneta despre actualul partener.

Laurette pare că şi-a găsit din nou liniştea. Vedeta a mărturisit faptul că este recunoscătoare pentru ceea ce i se întâmplă bun în viaţă. Se pare că, bărbatul cu care formează în acest moment un cuplu i-a adus fericire, dar în acelaşi timp a ajutat-o să îşi găsească echilibrul.

Mai mult, una dintre calităţile acestuia este simțul umorului, iar pentru brunetă acest lucru contează foarte mult. În acelaşi timp, Laurette a dezvăluit că ea și iubitul ei se completează perfect unul pe celălalt.

„Ne completăm unul pe celălalt doar din priviri”, a menționat aceasta.

Deşi lucrurile merg aşa cum aceasta spera, mulatra a mărturisit faptul că în viaţă nu este totul numai lapte şi miere.

„Este evident că viața nu este roz și mai trecem și prin momente frumoase și prin momente mai puțin frumoase. Important este să învățăm din greșeli și să mergem mai departe”, a declarat ea.

Laurette, mândră de afacerea pe care o are

Laurette și-a luat inima în dinți și a decis să intre în lumea afacerilor. Tânăra în vârstă de 37 de ani și-a deschis un salon de masaj terapeutic, chiar în plină pandemie de coronavirus. Cel de-al patrulea val pandemic nu a speriat-o pe aceasta și a reușit să își deschidă un salon de masaj, fiind poziționat în sectorul 2 al Capitalei.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Laurette a vorbit despre noul său business de care se ocupă.

”Am avut afacerea asta în plan de foarte mult timp , doar că nu am avut banii necesari pentru a-l pune pe picioare. E vorba de aproape 80.000 de euro, și nu am avut banii necesari. A trebuit să fac o linie de credit pentru a-mi putea realiza acest vis. Nu are de ce să-mi fie rușine pentru că este o muncă foarte frumoasă! Vorbim despre masaj terapeutic, oamenii vin acolo să se relaxeze, să se detașeze și să scape de anumite probleme medicale”, ne-a spus Laurette.

