De o bună perioadă, Laurette a ieșit din lumina reflectoarelor, dar pare că și-a găsit o nouă îndeletnicire. Sexy-mulatra a intrat în afaceri și nu o sperie nimic, nici măcar valul patru al pandemiei. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, modelul a dezvăluit cum de s-a orientat către un salon de masaj și a mărturisit că nu-i este rușine să se ocupe chiar ea de clienți.

Într-o perioadă în care antreprenorii nu știu ce să mai facă pentru a supraviețui, Laurette a riscat și și-a deschis un salon. De aproape două săptămâni, visul mulatrei s-a îndeplinit! Nu a fost ușor, a apelat la ajutorul băncilor pentru a avea bugetul necesar, dar, într-un final, s-a văzut cu afacerea pusă pe picioare.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Laurette a dezvăluit cu cât s-a îndatorat la bancă, dar și cum e să fie propria ei șefă, căci pune și ea mâna la treabă, nu doar dă ordine.

CANCAN.RO: Ai intrat în afaceri, e ceva ce îți doreai de mult timp?

Laurette: Am avut afacerea asta în plan de foarte mult timp , doar că nu am avut banii necesari pentru a-l pune pe picioare. E vorba de aproape 80.000 de euro, și nu am avut banii necesari. A trebuit să fac o linie de credit pentru a-mi putea realiza acest vis.

CANCAN.RO: Mă așteptam să fii șefă și atât, dar am văzut că și tu faci masaj.

Laurette: Nu vreau să fiu doar șef! Chiar dacă muncesc, muncesc doar pentru mine și de ce să stau atât timp cât am terminat o școală în domeniu?!

CANCAN.RO: Deci nu îți este rușine să le faci masaj clienților.

Laurette: Nu are de ce să-mi fie rușine pentru că este o muncă foarte frumoasă! Vorbim despre masaj terapeutic, oamenii vin acolo să se relaxeze, să se detașeze și să scape de anumite probleme medicale.

„Salonul este principala mea sursă de venit”

CANCAN.RO: Cum de te-ai gândit să-ți deschizi tocmai un salon de masaj?

Laurette: Am avut ceva probleme cu coloana vertebrală și mergeam cam de două ori pe săptămână la masaj terapeutic și de acolo mi-a venit ideea pentru că am văzut că este o cerere foarte mare. Am avut o problemă la partea lombară și cervicală, eram aproape de operație, dar am reușit să mă pun pe picioare prin astfel de tratamente.

CANCAN.RO: Să înțeleg că asta este principala sursă de venit, din moment ce nu te mai vedem prin emisiuni TV?

Laurette: În momentul de față, da, este principala mea sursă de venit.

CANCAN.RO: Nu-ți este teamă că n-ar funcționa afacerea din cauza restricțiilor impuse de autorități? Ai luat lucrul acesta în calcul? Ai un plan de rezervă?

Laurette: Da, am un plan de rezervă, dar eu merg cu foarte mare încredere. Respectăm toate normele impuse prin lege, toată lumea e vaccinată și de când am deschis chiar merge foarte bine.

