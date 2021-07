Ce spune Mihaela Rădulescu despre posibilitatea de a fi prezentatoare de știri „E meseria mea”

Mihaela Rădulescu a mărturisit că și-ar putea schimba rolurile oricând în televiziune, însă postul care crede că nu i s-ar potrivi este acela de prezentatoare de știri.

„E meseria mea de om de televiziune, n-am nicio problemă că trebuie să schimb rochia de seară cu bocanci, în noroaie la ”Ferma” sau să mă întorc la rochia de seară la Masked Singer, e tot meseria mea, n-am avut nicio problemă în schimbarea radicală de format, doar dacă mi se părea că nu mă potrivesc. Nu știu dacă aș prezenta Știri de mâine, adică… mi s-ar părea un pic ciudat, nu s-ar potrivi cu cine sunt eu, dar în rest, n-am o problemă, mi se pare că tot meseria asta este și chiar îmi place proiectul ăsta de mor! Mă și mir că nu s-au gândit până acum la mine! (râde).”, a declarat Mihaela pentru Alist Magazine.

VEZI ȘI: Mihaela Rădulescu, schimbare radicală de look! Cum și-a surprins vedeta fanii din mediul online

Mihaela Rădulescu, despre viața considerată „glamourous” la Monaco

„În general, viața normală nu ar trebui să fie glamouroasă – Viața aceea de dus și de luat copilul de la școală, de mers la piață, de făcut mâncare… viața normală care nu are glamour-ul ăsta de-l vedem noi la televizor sau în reviste… dar are și ea farmecul ei. De aceea m-am și dus acolo, să găsesc un farmec în această viață fără să mai am de dat socoteală nimănui, adică eu ador viața asta mai necunoscută vouă sau în general, oamenilor care vor să știe tot despre noi – viața normală e mai puțin glamouroasă, e altceva – că mai duc gunoiul… îl duc și eu ca tot omul, că mai spăl pe jos, le fac cu mare plăcere, că-s moldoveancă, adică nu avem oameni pentru tot, nu… mai facem și singuri.”, a mai declarat Mihaela Rădulescu.

NU RATA:Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner, vacanță de lux la Saint-Tropez