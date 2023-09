Ce spune Tudor Buzatu despre presupusa amantă a tatălui său. Dumitru Buzatu și secretara erau împreună în timpul flagrantului: ”Lucra și la noi”

Apar noi detalii în cazul președintelui Consiliului Județean Vaslui. Dumitru Buzatu a fost reținut pentru 30 de zile, după ce autoritățile l-au prins cu 1,25 milioane de lei în portbagajul mașinii personale, bani ce ar proveni din intermedierea unei șpăgi. Tudor Buzatu, fiul politicianului, face declarații uimitoare despre presupusa amantă a baronului PSD, cea care, de altfel, ar fi participat și ea la escrocherie.

Vineri, 22 septembrie 2023, Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, a fost prins în flagrant de procurorii anticorupție (DNA) în timp ce lua o mită de 1,25 milioane de lei (vezi AICI video). Banii au fost primiți din partea omului de afaceri Emil Savin, proprietarul Farmazon, care a colaborat cu DNA. Baronul PSD a fost arestat pentru 30 de zile și este acuzat de luare de mită.

Noi detalii în cazul lui Dumitru Buzatu, baronul PSD care a primit mită de 1,25 milioane de lei

Invitat să-și spună punctul de vedere, fiul președintelui CJ Vaslui a vorbit despre legătura dintre omul de afaceri Emil Savin și tatăl său. Potrivit acestuia, cei doi sunt prieteni de peste 20 de ani și nu știe dacă la mijloc ar fi fost vorba despre o ceartă.

”Nu știu mare lucru nici despre relația tatălui meu cu domnul Savin. Nu știu de ce s-ar fi certat. Sunt prieteni de vreo 20-30 de ani. A venit un echipaj de la DNA la mine la ușă unde tatăl meu are domiciliul, dar nu mai locuiește de mai mult de 10 ani aici. Părinții mei sunt despărțiți și locuiesc în altă parte.

Deși știau că nu mai stă aici, nu l-au găsit și m-a sunat mama, care era în vizită, că îl caută pe tata de la DNA. I-am întrebat dacă îi pot ajuta și au zis ca nu. Ok, apoi au fost și la el acasă, unde locuiește el, unde are și acte. M-am dus acolo, erau domnii respectivi și mi-au zis că nu îmi pot da detalii și cam atât restul am aflat de la TV”, a declarat Tudor Buzatu la România TV.

Tudor Buzatu: ”Mi-a spus să nu îl vizitez”

Ana Maria Obreja, secretara lui Dumitru Buzatu, se afla alături de afacerist în timpul flagrantului, o prezență apropiată familiei sale, care ar fi suspectată ca a avut un rol important în intermedierea banilor, dar și că ar fi fost amanta lui. Fiul baronului PSD susține că tânăra de 35 de ani este o fată modestă, însă nu era amanta lui, mai degrabă era considerată ca fiind un ”copil” adoptat de familia Buzatu.

”Nu știu la cine vă referiți. De la Consiliul Județean? Secretara? Da, da, este o fată modestă care îi era secretară, lucra și la noi. Un copil… nu știu, iubita lui? Nu, Nu! Mai degrabă, era așa adoptată să zic.”

După cele întâmplate, Mircea Buzatu a luat legătura cu tatăl lui, însă a primit interzis la vizite.

”Se odihnește! Mi-a spus să nu îl vizitez că se odihnește, are multe lucruri de făcut, lăsăm totul să vedem ce o să se întâmple. Avem încredere în justiția din România”, a mai spus fiul lui Dumitru Buzatu.