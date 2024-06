Ce studii are Alex Velea? Puţini ştiu ce meserie ar fi putut avea. „N-o să profesez niciodată”

Alex Velea a menționat că talentul său muzical provine de la tatăl său, care în tinerețe a fost angajat la Filarmonică.

„Tata a trăit cu un regret. L-am pierdut anul trecut. Tata a studiat muzică până pe la 25 de ani. A lucrat o perioadă și în Filarmonică, doar că nu erau bani.

Și a fost nevoit să se angajeze altundeva. Cânta de la patru ani, dar n-a făcut asta în viața lui și a trăit cu regretul ăsta până când s-a stins. Doar că a trăit prin mine. I-am împlinit visul”, a mărturisit Alex Velea în podcastul moderat de Andrei Niculae.

Ce meserie ar putea avea, de fapt, Alex Velea

Cu toate că are o carieră de succes, puțini sunt cei care știu că Alex Velea a urmat cursurile Facultății de de Inginerie, însă nu a avut niciodată intenția să lucreze în acest domeniu.

„Am diplomă de inginer. N-o să profesez niciodată. Am terminat Ingineria și Protecția Mediului în Industrie. Dar planul ăsta B era doar ca să fie liniștiți ai mei. În capul meu era doar scena și să vin la București să mă lansez”, a mai povestit Alex Velea.

Potrivit artistului, primele venituri din muzică au început să apară în 2009, însă nu erau semnificative.

„Eu aș fi vrut să merg pe drumul meu. Doar că s-au întâmplat niște lucruri atât de mari în muzică, încât m-au făcut să abordez și eu un stil nou în 2009, când apăruse popcornul. În 2010 deja am făcut și eu o piesă așa.

Atunci dacă nu aveai televiziunea și radioul era nasol ca artist. La radio mergea muzica asta și eu voiam să cânt R&B. (…) Am avut o perioadă dificilă. Atunci nu aveam puterea să fac fix ce-mi doresc eu. Eram copil, erau bani. Eu am apărut în 2003 și am început să fac bani în 2009. Și erau niște bani mizeri”, a mai mărturisit cântărețul.

