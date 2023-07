Ce studii are Bogdan Cîrlan de la Insula Iubirii. Concurentul nu profesează în domeniul în care este licențiat

Claudia Florescu și Bogdan Cîrlan formează un cuplu de mai bine de un an și s-au cunoscut în timp ce erau amândoi în Italia. Cei doi iubiți, în vârstă de 35, respectiv 34 de ani, participă la Insula Iubirii pentru a-și testa relația. Ce studii are concurentul, aflați în rândurile de mai jos.

Bogdan Cîrlan se numără printre cei 10 concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 7. Tânărul formează un cuplu cu Claudia Florescu, iar cei doi au decis să accepte una dintre cele mai mari provocări din viața lor, aceea de a veni pe insula din Thailanda pentru a trece proba rezistenței relației.

Noul sezon a debutat pe 22 iunie, iar telespectatorii au avut, deja, ocazia de a-i cunoaște mai bine pe concurenți. Unul dintre cele mai apreciate cupluri este cel format din Claudia și Bogdan.

CITEȘTE ȘI: Iulian Clonț de la Insula Iubirii ascunde un secret teribil. A provocat o adevărată drama, o femeie a murit

Ce studii are, de fapt, Bogdan Cîrlan de la Insula Iubirii

Tânărul este absolvent al Universității Ecologice din București, dar nu și-a dorit să profeseze în domeniul pe care l-a studiat. În prezent, Bogdan este frizer, după ce câțiva ani a făcut videochat. Claudia este antrenoare de fitness și mărturisește că jobul îi aduce multe satisfacții.

Deși se aflau amândoi în Italia, cei doi s-au cunoscut pe internet. Concurentul s-a îndrăgostit imediat de cea care avea să-i devină iubită, și sunt pregătiți să treacă testul fidelității.

„Când am văzut-o pe cameră am simțit că este ceva. Am rămas puțin mască, mi-a luat privirea. Claudia m-a făcut să renunț la multe. Șase ani am făcut videochat. E o sursă de venit, însă ea nu a fost de acord”, a declarat Bogdan Cîrlan.

Claudia Florescu este decisă să rămână alături de Bogdan Cîrlan, motiv pentru care a renunțat la Italia, acolo unde a locuit peste 15 ani, și a revenit în România, țară de unde sunt amândoi originari.

”Am locuit timp de 16 ani în Italia și pentru iubire, și pentru el, am decis să mă mut în București. Noi eram prieteni pe Instagram, doar că niciodată nu ne-am scris, am pus o poză.

Poza a reprezentat pentru mine o artă pentru că erau două persoane dezbrăcate, tatuate și își acopereau intimitățile cu mâinile și la un moment dat mi-a dat un mesaj și mi-a zis să-i trimit poza. M-am îndrăgostit de el și mi-am dat seama că voiam să fiu lângă el și am renunțat și m-am mutat în România. Toți prietenii lui mi-au spus că de când este cu mine s-a schimbat. M-a deranjat că a făcut videochat.”, a declarat Claudia Florescu, la Insula Iubirii.

VEZI ȘI: Concurentele de la Insula Iubirii au aflat totul de la Radu Vâlcan. Surpriza care le-a lăsat cu un gust amar: „Mă deranjează și dacă respiră o femeie lângă el!”