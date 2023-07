Iulian Clonț de la Insula Iubirii ascunde un secret teribil. A provocat o adevărată drama, o femeie a murit

În ediția cu numărul 8 a emisiunii Insula Iubirii, de la Antena 1, Iulian Clonț a făcut dezvăluiri tulburătoare despre trecutul lui. Concurentul ascunde o adevărată dramă în suflet, care i-a marcat viața.

Vineri seara, concurenții s-au deschis în fața telespectatorilor și au făcut confesiuni neașteptate. În timp ce concurentele se pregăteau pentru următorul bonfire, băieții jucau un joc de grup. Mai exact, atât concurenții, cât și ispitele au acceptat să joace adevăr sau provocare. Când i-a venit rândul, Iulian Clonț a recunoscut faptul că a provocat un accident, în urmă cu mulți ani, iar una dintre fetele care se afla cu el în mașină a murit.

Drama lui Iulian Clonț, concurentul de la Insula Iubirii: „Nu cred că o să se simtă cineva foarte confortabil”

Iulian, soțul Cristinei, nu poate uita nici până în ziua de astăzi un episod care i-a marcat viața. În urmă cu câțiva ani, concurentul a provocat un accident teribil, în urma căruia o fată și-a pierdut viața.

„E neplăcut ce voi povesti, adică nu cred că o să se simtă cineva foarte confortabil, dar da, am condus și din păcate am făcut și accident. A murit o fată în acel accident, iar eu eram fără permis. S-a întâmplat acum foarte mulți ani. Dacă tot m-ați întrebat, eu v-am și răspuns. E un moment nefericit din viața mea”, a spus Iulian Clonț, în cadrul emisiunii.

Acel moment îl va urmări toată viața, a mai declarat concurentul. Chiar dacă au trecut trei decenii, Iulian Clonț nu poate accepta ce s-a întâmplat în acea seară.

„Într-adevăr, acum vreo 30 de ani a fost un accident de mașină. Eu conduceam și o fată din mașină a decedat. Dumnezeu să o odihnească, dar o fată din mașină a decedat. Asta este tot. Asta e. Mă va marca pe restul vieții, nu am ce să fac. Mi-o duc așa cum am fost eu, prostănac în perioada tinereții. Asta e. Mi-am învățat lecția, mi-am ispășit-o și asta e. E un regret pe care o să îl am, e cel mai mare regret pe care o să-l am în viață. Nu e ușor. Cine vrea să înțeleagă va înțelege, cine nu…N-am ce face!”, a mai declarat concurentul.

