Ce studii are, de fapt, Oana Lis. O să îți schimbi radical părerea despre ea

Oana Lis este o elevă silitoare! Nu este o glumă, vedeta s-a întors pe băncile școlii. A scăpat acum de teme și examene și a venit, fuguța, la o emisiune TV pentru a dezvălui ce pune la cale. Invitată în platoul emisiunii ”Răi, da buni”, moderată de Mihai Morar, Oana a explicat motivul pentru care s-a înscris la cursuri.

Ea este hotărâtă să fie absolventă a facultății de psihologie.

„Cu o noapte înainte de examen dorm doar patru ore. Îmi doresc foarte mult! Oamenii se aşteptau ca eu să renunţ sau să fac aşa, doar de imagine. Pentru mine a devenit o pasiune. Eu m-am dus la început pentru că mă săturasem să vin ca personaj. M-am uitat şi am văzut cine ma este invitat la emisiuni. Am zis: uite, asta e psiholog, dacă ea poate să vină la emisiune ca psiholog pot şi eu. După 40 de ani nu mai vreau să vin la emisiuni ca personaj. Viorel a zis că nu o să fac faţă. (…) Am colege care au 50 de ani, care au trei copii”, a spus Oana Lis la „Răi da buni”.