Ce studii are, de fapt, Pepe? Care este meseria lui de bază? Oana Zăvoranu a făcut mereu „mişto” de el

Pepe este unul dintre cei mai cunoscuți și cu vechime artiști din România, însă puțini sunt cei care știu ce studii are, de fapt, dar și care este meseria de bază a acestuia. Oana Zăvornu a făcut mereu mișto de el.

Fie că a avut succes pe plan profesional, fie că a divorțat, Pepe a reușit să rămână constant în lumina reflectoarelor, însă prea puțini sunt cei care cunosc detalii despre viața sa personală dinaninte de a deveni celebru.

Nu puține au fost situațiile în care Pepe a ajuns subiect de bârfă pentru fosta sa soție, Oana Zăvoranu, care și la capitolul ”studii” a reușit să-l umilească:

"Are 4 clase cu recreații cu tot. Mediocritate și manele. N-are el vacante cata scoală am eu…aoleu, stați așa că am uitat că eu sunt și săracă, și inculta și posedata, nu am nici case că de aia am stat eu la el în mansardala…nu am nici mașini (că de aia mi-a luat el vreo 3-4 cu cheiță), merg și cu rata, am și ciunga-n par, sunt și nebuna, și vreau să apar și la tv pe spatele lui, că doar vorbind de el mă mai baga și pe mine cineva în seama…" a spus Oana Zăvăranu, în urmă cu mulți ani.

Cu toate acestea, în stilul caracteristic, se pare că Oana Zăvăranu a fost puțin cam dură în ceea ce-l priveșt pe fostul ei soț. Însă un gram de adevăr este. Constantin Ionuț Pascu aka Pepe a renunțat destul de devreme la studii, însă nu a rămas cu patru clase.

Între anii 1993 – 1998 a studiat cursul de canto-clasic de la Școala Populară de Arte, sub îndrumarea profesorului, criticului muzical și compozitorului Camelia Dăscălescu:

”Ca să-mi plătesc lecțiile de canto, eu am muncit pe brânci. Am făcut o grămadă de lucruri: am filmat pe la nunți și alte petreceri private, am fost ospătar, vânzător de haine sau de cafea… Niciodată nu mi-a fost rușine”, spunea Pepe, în urmă cu ceva timp.

