Ce sumă cere Oana Roman pentru o postare pe Facebook sau Instagram. Vedeta nu duce lipsă de contracte

Oana Roman este extrem de activă pe rețelele de socializare, fiica fostului premier țindându-ți mereu urmăritorii la curent cu aspecte din viața sa.

Faptul că are mii de următori pe rețelele de socializare îi aduce și numeroase contracte de publicitate, astfel că Oana câștigă sume frumoase din această îndeletnicire. Ea face reclamă pentru foarte multe produse, chiar și pentru pâine. Mai exact pentru pâinea Wasa și primește aproximativ 300 de euro pentru o singură postare, relatează voceabanilor.ro. Mai mult decât atât, Oana a făcut reclamă pe contul ei de Instagram și pentru o firmă de materiale de construcții.

Oana a moștenit o casă la Sinaia

Oana Roman a câștigat procesul cu RA-APPS cu privire la moștenirea primită de la mătușa ei. Procesul, destul de îndelungat, s-a întins pe o perioadă de patru ani de zile. Oana și sora ei, Catinca, au primit moștenire o casă cu curte la Sinaia, alături de o sumă consistentă de bani pe care în cont.

„Am câștigat procesul care era total nejustificat. Și mă bucur că după atât de mulți ani, am reușit să învingem. Era legat de o moștenire pe care ei au încercat să o conteste. A durat aproape patru ani. Nu am apucat să o anunț pe mama. Măcar atât am reușit să câștigăm și noi. Un mare merit îl are avocata noastră care s-a implicat. Deocamdată nu ne-am gândit ce facem cu casa!”, povestea vedeta pentru Antena Stars.

Oana Roman are o familie fericită

Acest an a fost unul extrem de încărcat pentru familia Oanei Roman, însă acum lucrurile s-au liniștit, iar armonia s-a reinstaurat. La început de an, Oana Roman și Marius Elisei își anunțau despărțirea, însă acum cei doi s-au împăcat, iar totul pare să meargă mult mai bine ca înainte.

„A fost un an foarte încărcat, un an în care am făcut multe lucruri. Sunt mândră de anul ăsta. E unul dintre anii prolifici. Am început greu, pentru că eram în perioada aia în care am fost singură, în care am divorțat, în care au fost probleme. Apoi, din martie, aprilie, lucrurile au început să se așeze foarte bine și a intervenit împăcarea, la care nici eu nu mă așteptam. Am avut anul ăsta mai multe vacanțe decât am avut în ultimii zece ani la un loc. Am avut vreo cinci vacanțe anul ăsta deja”, a declarat Oana Roman, în urmă cu puțin timp.

Sursa foto: Arhiva Cancan