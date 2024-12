Ce superstiții au vedetele de Revelion? Răspunsurile vin de la Ruby, Nicole Cherry, Anna Bodea și Emilian! Rugăciune, 12 boabe de struguri și…bani în sutien!

Ne apropiem cu paşi repezi de finalul anului 2024 şi fiecare dintre noi îşi doreşte să pășească în Noul An cu dreptul. Există tot felul de superstiții care de care mai interesante pe care românii le țin pentru a avea noroc în dragoste sau la bani. Nici vedetele nu se abat de la „regulile nescrise” ale nopții de Revelion.

Anul Nou este privit ca un început, un nou drum, o nouă etapă în viaţa noastră. De aceea, majoritatea tradiţiilor şi superstiţiilor care sunt legate de noaptea de Revelion şi prima zi din ianuarie se referă la a începe cu dreptul. Vedetele țin și ele cont de tradiții și superstiții și le-au împărtășit cu noi. Iată de la ce nu se abat în ruptul capului.

Ce superstiții respectă vedetele de Revelion

Ruby recunoaște că nu schimbă dorința de Revelion, nu de alta, dar sănătatea, iubirea și cariera sunt mereu prioritățile sale. Iar în ceea ce privesc banii, cântăreața are o superstiție de la care nu se abate orice ar fi: „În noaptea dintre ani îmi doresc aceleași lucruri an de an, iar superstiția pe care o respect este să am mereu bani în sutien la 00.00, cam asta este treaba”, a spus artista.

Nicole Cherry avea mai multe superstiții la care ținea în trecut, de la lenjeria roșie sau pupatul sub vâsc la 12 noaptea, la a avea bani în geantă. Însă, de la un timp spune că nu mai ține decât un singur ritual scurt pentru noul an în care intră: „Odată cu vârsta lucrurile se mai schimbă și nu mai avem treaba aceea cu lenjeria sau banii în geantă. Să știi că am crescut și nu mai țin atât de mult cont de tradiții. Dar nu uit niciodată la intrarea în Noul An să spun o rugăciune, acesta este lucrul pe care îl fac de fiecare dată”, a spus Nicole pentru CANCAN.RO.

Doamnelor, domnilor, dacă unii nu prea mai cred în superstiții sau nu au întâlnit încă iubirea, iubita prezentatorului de la Antena 1 ne-a spus ce ritual a făcut la 12 noaptea de Revelion pentru a-l cuceri. Iată ce ne spune Anna Bodea: „La un moment dat mâncam 12 boabe de struguri la 00.00, acum vreo doi ani. Îmi place să fiu fericită de Revelion indiferent de unde mă aflu. Mi se pare că trebuie să intri în noul an fericit”

Cântărețul Emilian Nechifor însă nu are o superstiție anume, nu crede în ele. Dar, o tradiție e musai să o respecte an de an, deși este una total atipică. Mai exact, artistul preferă să petreacă singur noaptea dintre ani.

„Nu cred că am avut vreo tradiție, nici de ziua mea nu mi-am pus o dorință anume. Vreau doar să fiu sănătos, să fac lucurile pe care le-am făcut și până acum din ce în ce mai bine și să văd mai departe unde mă duce viața. Poate anul acesta o să fac o nebunie așa cum am mai făcut în ultimii ani când am plecat singur pe unde am putut, asta pot să spun că a fost tradiția mea din ultimii ani”, a spus el pentru CANCAN.RO.

