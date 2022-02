Ce supriză! Pro TV a adus la Survivor o fostă vedetă Antena 1! Cine este şi din ce face bani Natalia Duminică, noua “faimoasă”

Ediţia de duminica a venit cu o mare surpriză pentru concurenţii de la Survivor România. Celor două tabere li s-au alăturat noi coechipieri, gata să lupte pentru echipele în care au fost repartizaţi. Faimoșilor li s-au alăturat Marian Drăgulescu, celebrul campion la gimnastică, și coregrafa, Natalia Duminică, în timp ce Războinicii i-au primit cu braţele deschise pe Oana Ciocan și Doru Răduță.

Natalia Duminică nu este pentru prima dată în lumina reflectoarelor. În 2011, tânăra și mama ei, Aliona, originare din Republica Moldova, au uimit juriul și publicul de la „Românii au talent”.

De asemenea, coregrafa a participat şi în emisiunea Splash! Vedete la apă, acolo unde şi-a învins multe temeri.

În cadrul unui interviu, Natalia Duminică a mărturisit faptul că pasiunea pentru dans a moştenit-o de la părinţii săi. Mai mult decât atât, mama vedetei şi-a îndeplinit un vis după mulţi ani de muncă şi a deschis o şcoală de belly dance.

„Mama mea, Aliona Duminică, este de profesie coregraf și după un șir de ani în care a dansat, a decis să-și deschidă școală proprie de Belly Dance! Părinții mei sunt dansatori, au lucrat împreună într-un colectiv unde s-au și cunoscut. S-au despărțit când eu aveam 4 ani. Tatăl meu este încă artist și cântă folclor. Nu mai păstrez legătura cu el”, declara Natalia Duminică de la Splash! Vedete la apă.

Ce spun cei patru noi concurenţi despre emisiunea Survivor

Marian Drăgulescu a intrat în competiţie pregătit de luptă. Acesta a declarat că vrea să îşi ajute echipa să câştige cât mai multe jocuri.

”Fost gimnast de performanță, actualmente antrenor de gimnastică. Am venit să ajut echipa ”Faimoșilor”, am acceptat pentru că va fi o experienta ”once in a lifetime”, sper să ne bucurăm la maxim de ea”, a fost prezentarea gimnastului Marian Dărgulescu.

Natalina Duminică, dansatoare și artistă de balet a mărturisit că: ”Am venit aici ca să dau forță echipei Faimoșilor”.

În chipa ”Răzoinicilor” s-au alăturat Oana Ciocan și Doru Răduță.

”Am 24 de ani și am venit pentru că e genul meu de competiție, îmi place să lupt, îmi place să câștig, e un show plin de adrenalină”, a spus Oana Ciocan în prima zi de competiţie.

Doru Răduță este amator de senzații tari și a declarat că: ”Am 31 de ani, sunt amator de senzații tari, îmi place tot ce înseamnă adrenalină, de aceea sunt aici”.

Sursă foto: Instagram