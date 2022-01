Ce tarif are Marcela Fota? Câţi euro cere pentru o singură cântare, alături de formaţia ei

Marcela Fota este una dintre artistele extrem de iubite de către public, aceasta fiind invitată să cânte la diverse evenimente.

Însă, dacă și tu îți dorești ca artista să cânte la tine la nuntă sau la un alt eveniment privat, ai nevoie de o mică avere. Pentru un spectacol privat, formația Marcela Fota percepe suma de 3000 de eoro pentro o oră, însă showurile sunt complete.

Marcela Fota a trecut printr-o dramă

Cântăreața Marcela Fota și-a pierdit soțul pe neașteptate, artista iubindu-l enorm pe cel care a trecut în neființă.

”Pentru noi începea o zi normală, o săptămână normal, aveam o grămadă de lucruri de rezolvat. Am plecat amândoi pe același drum și m-am întots singură. În dimineața respectivă am fost să declarăm ceva la Finanțe. Am avut o dimineață absolut normală. M-am trezit, am coborât la parter și el mi-a spus să vin la el. Ca niciodată, atunci, noi am vorbit de 11 ori la telefon. Chiar i-am spus ce bărbat frumos și sexos am. A fost o dimineață absolut normală. Am plecat de acasă cu mașini diferite”, a povestit artista.

Avea să dezvăluie că soțul său a suferit un infarct chiar în timp ce stătea în picioare, la centrul de fotocopiere a documentelor. Un cadru medical a intervenit imediat, dar nu l-a putut salva. „În momentul în care căzuse nu mai erau șanse, însă noi ne legam de orice. Când i se dădeau acele doze de adrenalină și i se mișca abdomenul noi ne legam de fiecare semn, ziceam că e un semn vital. Inclusiv de faptul că aveam impresia că ochii lui sunt la mine, că mă privește și că aude”, a fost dezvăluirea cutremurătoare făcută de Marcela Fota.

