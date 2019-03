Ce umilință! Logodnicul lui Brigitte îl face praf pe Florin Pastramă: „Mai lipsea vaca”

Brigitte Sfăt și Florin Pastramă sunt de departe cei mai controversați concurenți ai emisiunii „Ferma” de la Pro TV. Relația dintre cei doi au creat neplăceri pentru partenerii lor, care, după toate gesturile intime, au decis să pună punct. Logodnicul bruneti îl face praf pe Florin Pastramă și spune că a încercat să toate femeile de la emisiune, iar singura cu care i-a mers a fost Brigitte.

“Show-ul are limitele lui, nu te obligă nimeni să faci… Este normal ceea ce s-a întâmplat, în condiții de stres oamenii reacționează. Eu am terminat relația de săptămâna trecută. Noi, chiar înainte de FERMA, am avut o ceartă. Fiecare a înțeles cum a vrut. Ea s-a considerat singură, eu m-am considerat în relație. Dacă este fericită cu Florin Pastramă, eu le doresc Casă de piatră. Eu am dat verigheta jos, nu am ce să fac cu jumătate de verighetă’.

Cornel Oană spune că Florin Pastramă era ultimul cu care se aștepta să fie înșelat: ‘Este normal ca Raluca să fie supărată, pentru că el a încercat cu toată lumea de acolo. Mai lipsea vaca. Nu mi se pare OK. Am crezut că mă poate înșela cu oricine de acolo, mai puțin cu el. Eu nu sunt supărat pe nimeni. Eu le iau pe toate ca pe lecții de viață. Probabil îi voi da dreptul să-mi explice’.

Logodnica lui Pastramă, ripostă acidă

Florin Pastramă și-a dat frâu liber pasiunii și a început să flirteze cu Brigitte Năstase, și chiar să se sărute, în ultimele episoade din emisiunea „Ferma". Momentele au scos-o din minți pe Raluca Podea, care a atacat dur.

”Această babă, mai bătrână decât Biblia, ştia de mine! Noi am vorbit la telefon, pe camera video, ea spunându-i lui Florin că ar trebui să aprecieze mai mult ce are acasă. De fapt, am vorbit cu toţi concurenţii când erau cazaţi la hotel în Reşița. Nu am cum să mă cobor la nivelul ei de circ. Te dai pocăită şi tu eşti un birjar ieftin. Am vorbit cu ea când erau toţi la masă, de pe telefonul lui Florin. Le spunea tuturor. Să nu mai spun că ea şi-a pus implant în fese după mine, la aceeaşi clinică în Turcia. Copia nu are valoare, ştim cu toţii. Am mai văzut şi articolul unde baba spune că am vrut eu să-mi fac reclamă”, a declarat Raluca pentru o publicație din România.