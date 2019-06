Ce va face Andreea Marin când va ieși la pensie: ”M-am hotărât”

Andreea Marin știe ce va face când va ieși la pensie. Vedeta le-a mărturisit fanilor ce are de gând să facă la bătrânețe.

Andreea Marin are o grădină ca-n povești. Vedeta se ocupă de florile ei, dar și de legumele și fructele pe care le are. Cu orice ocazie pe care o are, prezentatoarea TV nu ezită să le arate fanilor ei rodul muncii sale. Așa se face că Andreea Marin știe exact ce va face atunci când va ieși la pensie. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA MARIN, UIMITĂ DE RUGĂMINTEA FIICEI SALE. CE I-A CERUT CU ARDOARE VIOLETA, IAR EA S-A CONFORMAT)

„M-am hotărât: când mă retrag la pensie, voi fi de găsit printre florile mele. Nimic nu mă inspira mai mult, umplându-mi totodată privirile şi inima, decât mireasma, culoarea şi prospeţimea acestui crampei de natură, grădina mea”, a scris Andreea Marin în dreptul fotografiei din grădină.

Andreea Marin a luat-o de la zero

Andreea Marin a mărturisit că a luat-o de la zero. A învățat totul din mers și s-a adaptat tuturor situațiiilor pe care le-a întâmpinat. Și dacă mulți cred că în perioada în care prezenta emisiunea ”Surprize, Surprize”, vedeta câștiga enorm, ei bine… adevărul este altul! Se pare că Andreea Marin era plătită ”cu jumătate de normă” și putea să își cumpere pe lună ”doar o sticlă de suc acidulat”. (VEZI ȘI: SURPRIZE, SURPRIZE! CE STUDII ARE, DE FAPT, ANDREEA MARIN)

„Am luat-o de la zero. Cu interviuri făcute pe stradă, am învăţat totul de la început. Nu ţin minte exact salariul în bani, dar pot să spun că eram plătită cu jumătate de normă, salariul era şi aşa mic. Puteam să-mi cumpăr pe lună doar o sticlă de suc accidulat, pe care azi nu-l mai beau, şi să-mi plătesc taxiul de la cămin până la muncă, dus întors, pentru că voiam să fiu elegantă. Eram o doamnă şi îmi doream să merg pe tocuri”, a povestit Andreea Marin.