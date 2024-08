Aproape un sfert din toți oamenii care folosesc internetul azi sunt și fani ai unei noi forme de entertainment, iar experții se așteaptă ca numărul de ascultători de podcasturi din întreaga lume să ajungă la 504,9 milioane până la sfârșitul anului 2024.

În prezent, industria podcasting-ului din Statele Unite ar putea să ajungă la patru miliarde de dolari în 2024. Cu 100 de milioane de ascultători activi, podcastingul este imens de popular în Statele Unite. Iar cel mai mare hit de podcasting din America, The Joe Rogan Experience, este popular nu numai în Statele Unite, dar și în fiecare colț al lumii, conform ON THE FLY.

Joe Rogan Experience a fost lansată de cunoscutul comic, actor și comentator sportiv Joe Rogan, la finalul anului 2009, inițial ca o emisiune audio pe YouTube, și a devenit extrem de populară în întreaga lume.

O lista imensă de invitați de-a lungul timpului

Invitații lui Rogan acoperă un spectru extrem de divers: celebrități, actori, muzicieni, luptători MMA, dar și scriitori sau artiști din întreaga lume.

Printre cei mai cunoscuți invitați în studioul lui Rogan, de-a lungul timpului, s-au numărat Elon Musk, Edward Snowden, Neil DeGrasse Tyson, Mike Tyson, Jordan Peterson, Bernie Sanders sau Kanye West.

În 2015, Joe Rogan Experience devenise deja numărul unu în lume, și de atunci numărul de ascultători și fani nu a încetat să crească.

Contract uriaș de exclusivitate, 15 milioane de abonați

Din decembrie 2020 și până în februarie 2024, podcastul fusese disponibil doar pe Spotify, după ce Rogan semnase un contract de exclusivitate de aproape 200 milioane de dolari.

În prezent, Joe Rogan Experience are aproape 15 milioane de abonați, iar cele aproape 2.200 de episoade difuzate până acum au strâns 3 miliarde de vizualizări.

Emisiunea a ajuns atât de populară încât a influențat alegerile prezidențiale din SUA

New York Times a povestit cum podcastul a fost un „influencer politic” în alegerile prezidențiale din SUA din 2020, după ce candidații prezidențiali Andrew Yang și Tulsi Gabbard au înregistrat creșteri ale popularității și strângeri de fonduri după ce au apărut ca invitați în program.

La rândul lui, senatorul Bernie Sanders a apărut în emisiunea lui Rogan, cu un succes uriaș.

Succesul nu a fost lipsit de scandaluri și controverse

Apariția lui Elon Musk într-un episod în septembrie 2018 a provocat o controversă uriașă după ce Musk a fost filmat fumând canabis, ceea ce a atras atenția presei din întreaga lume și a fost urmat de o scădere de 9% a acțiunilor Tesla.

Podcastul a fost descris ca o „arenă fără granițe”, dar și o platformă pentru dark web-ul intelectual și a prezentat un amestec ideologic divers de invitați politici.

De mai multe ori, Rogan a fost criticat pentru că a găzduit oaspeți de extremă dreapta și a fost acuzat că folosește un limbaj insensibil din punct de vedere rasial. El a fost, de asemenea, criticat pentru opiniile sale despre pandemia COVID-19 și vaccinuri și pentru găzduirea unui număr de invitați care și-au exprimat opiniile care contrazic consensul medical.

În schimb, fanii podcastului l-au lăudat pe Joe Rogan pentru susținerea libertății de exprimare.

Sursa foto: Instagram Joe Rogan