Cea mai bună prietenă a spus adevărul despre starea lui Cătălin Botezatu. Boala de care suferă designerul

Cătălin Botezatu a trecut printr-o perioadă grea din viața lui, a fost operat de urgență la un spital de lux din Istanbul. Medicii au declarat la Kanal D că designerului i-a fost extirpată o tumoră care ar fi de fapt un neoplasm mucinos. După ce a ieșit din operație, Cătălin a oferit câteva declarații, însă apoi a decis că este mai bine să se recupereze în liniște, tratamentul bolii fiind unul agresiv și destul de greu de suportat.

Una dintre cele mai bune prietene ale creatorului de modă a ținut să facă niște precizări pe rețelele de socializare privind starea de sănătate a bunului ei prieten.

„În urma telefoanelor primite am înțeles că circulă o știre despre Cătălin Botezatu care spune că este în stare gravă. Nu știu de unde a apărut știrea și care este fundamentul de la care a pornit, având în vedere că sunt puțini oameni care țin legătura cu medicii care se ocupă de el și știu care este starea lui reala de sănătate, despre care va vorbi doar el, dacă va dori să o facă. Niciodată noi, cei apropiați lui. Doar ca să nu mai panicăm cunoscuții lui care m-au asaltat cu mesaje, firești și de încurajare, am ales să pun acest post. Cătălin Botezatu este în perioada de recuperare. Este bine și o să fie foarte bine!”, a scris Monica Vlad pe pagina sa de Facebook.

Primele declarații ale lui Botezatu după operație

“Stomacul meu e puțin umflat. M-am speriat când am văzut cum arată operația. Sunt două cusături, una cu niște capse de metal, pe interior. A fost o durere groaznică după ce s-a dus anestezia. Au fost mulți medici, multe asistente in salon. Eram conectat la nu știu câte aparate, la nu știu câte fire. Am zis: Doamne, ce am pățit? Ce mi se întâmplă?! Medicii sunt nemaipomeniți! Aveam o durere care se mișca de colo-colo, nu i-am dat importanță. Am făcut un control total, i-am spus dlui doctor că mă doare în stomac ceva. S-a sfătuit cu alți medici. Mi-a zis că e apendicele. De jurul împrejurul apendicelui sunt niște săculeți, dacă se lipesc de apendice nu e bine, dar nu îmi închipuiam că e așa. Am trecut pe lângă moarte, am oprit cancerul.“, a declarat designerul.

“Nu m-am speriat. Accepți orice atunci când știi că bate la ușă cineva, am simțit că moartea bate la ușă. Am avut numai coșmaruri, lumea nu știe prin ce am trecut! Sufeream fizic, dar altceva arătam pe Instagram“, a mai spus Cătălin.