Cea mai gravă pedeapsă pe care Andreea Esca i-a aplicat-o Alexiei Eram: ”În perioada adolescenței te sfidează”

Relația dintre Andreea Esca și fiica ei, Alexia Eram, este una extrem de apropiată și plină de înțelegere. Cu toate acestea, ca orice mamă care își dorește ce e mai bun pentru copiii ei, prezentatoarea TV nu a ezitat să fie fermă atunci când a considerat că este necesar. Deși în prezent au o legătură minunată, în copilărie Alexia nu a scăpat de unele pedepse drastice din partea mamei sale, care dorea să o învețe lecții importante despre responsabilitate.

Recent, Alexia a povestit despre cele mai dure pedepse aplicate de Andreea Esca în perioada adolescenței. Într-o emisiune, fiica prezentatoarei a mărturisit care a fost cea mai severă pedeapsă pe care a primit-o de la mama sa și cum a reacționat atunci.

Alexia și-a amintit de momentul în care a fost pedepsită să nu iasă din casă timp de o lună întreagă, fără telefon mobil și fără bani, ca urmare a comportamentului său. Mai mult, tânăra a povestit cum a negociat să meargă la o petrecere, în ciuda interdicțiilor, iar acest schimb de replici dintre ele a fost amuzant:

„Alexia Eram: Cea mai mare pedeapsă a fost când o lună nu am avut voie să ies din casă, fără bani, fără nimic. Școală și casă.

Andreea Esca: Eu nici nu-mi mai aduc aminte.

Alexia Eram: Eu, da.

Andreea Esca: Serios că nu-mi mai aduc aminte. Cred că ai făcut ceva foarte grav.

Alexia Eram: Aveam 14 ani. Și fără telefon.

Andreea Esca: Bineînțeles că fără telefon.

Alexia Eram: Am vrut eu să merg la o petrecere și ai spus: „Ok, avem două variante. Ori prelungim o săptămână fără telefon și te las la petrecerea asta, ori nu mergi la petrecere și îți dau telefonul azi că a trecut luna.” Am ales petrecerea și am mai stat fără telefon.

Andreea Esca: Eu nici nu-mi aduc aminte.

Alexia Eram: Era chiar la tine în cameră.

Andreea Esca: Ce m-a deranjat foarte tare și cred că îi deranjează pe mulți părinți, în perioada adolescenței când te sfidează. Nu au făcut lucruri care să fie grave, sub nicio formă, dar atitudinea aia sfidătoare în care își dă ochii peste cap, în momentul acela îmi creștea tensiunea pe loc. Ochii peste cap ca și cum: „oricum nu sunt de acord cu tine, dar ok.”