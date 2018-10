Cea mai scurtă căsnicie! Un mire s-a uitat în noaptea nunții în telefonul soției. A citit primul mesaj, iar apoi a cerut divorțul! SMS-ul nu era de la un bărbat

Un mire din Arabia Saudita a decis sa puna capat casniciei imediat dupa petrecerea de nunta. Acesta era extrem de deranjat de faptul ca mireasa, in loc sa petreaca timpul cu el, statea in permanenta cu telefonul in mana, butonandu-l cu insistenta. Desi a incercat sa isi pastreze rabdarea, la un moment dat, barbatul a rabufnit, i-a luat telefonul sotiei sale din mana si a inceput sa ii citeasca mesajele.

Se pare ca femeia in loc sa se bucure de noaptea nuntii alaturi de el, prefera sa faca schimb de mesaje cu prietenele ei, in care le povestea detalii despre cum a decurs nunta. Atunci cand el si-a rugat sotia sa inceteze sa isi mai butoneze telefonul, ea a devenit nervoasa, iar de aici pana la un scandal groaznic a fost numai un pas.

Barbatul si-a facut bagajele, a lsata-o singura in camera, iar a doua zi a facut toate demersurile pentru a inainta actele de divort, informeaza Mirror.co.uk.

Oana Turcu și Cristi Brancu sărbătoresc zece ani de căsnicie

Oana Turcu, îndrăgita prezentatoare a emisiunii ”Refresh by Oana Turcu” și Cristi Brancu, amfitrionul ”Agenției VIP” de la același post tv, trăiesc clipe minunate în aceste zile. Cei doi sărbătoresc zece ani de căsnicie și dezvăluie faptul că au de gând să marcheze cum se cuvine această aniversare specială din viața lor.

Cristi Brancu mărturisește că secretul relației lor este că trăiesc intens fiecare clipă și nu trece zi în care să nu-și mărturisească sentimentele unul pentru celălalt.

”Zece ani de căsătorie. Nu e o veșnicie decât pentru cei care nu au întâlnit iubirea care te completează. Pentru noi a durat cât o zi, poate puțin mai mult, pentru ca lângă noi e un băiețel ca o imensă sursă de fericire. Ne spunem ”Te iubesc”, ne sărutăm și ne îmbrățișăm în fiecare zi. E ceva care vine din noi, ca și cum ai spune ”Bună dimineața!”, spune moderatorul emisiunii ”Agenția VIP” de la Antena Stars.

Și pentru că este un moment important în viața celor doi, au decis să se răsfețe pe măsură: ”Sărbătorim pe fuga azi și mâine -când e ziua în care ne-am cununat religios, pentru că avem mult de muncă. Dar în week-end plecam într-o țară caldă din Europa, unde ne vom răsfăța după cât merităm!”.