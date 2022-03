Ioana Ginghină și fostul soț au depășit cu bine cea mai dificilă perioadă a vieții lor. Actrița și Alexandru Papodopol s-au văzut nevoiți să ia una dintre cele mai grele decizii, în fața căreia ar putea fi pus vreodată un părinte. CANCAN NEWS are detalii cutremurătoare despre acest subiect.

Ioana Ginghină a debutat ca actriță de televiziune în telenovela “Numai iubirea”, ecranizare care i-a adus ulterior numeroase proiecte de succes, o poveste de dragoste din care a rezultat un copil, dar și o despărțire care a umplut paginile tabloidelor. Chiar dacă, la 27 de ani, trecuse deja printr-un divorț, actrița și-a mai dat o șansă de a iubi.

Dragostea dintre ea si Alexandru Papadopol i-a condus către altar, urmând astfel o poveste cu suișuri și coborâșuri, timp de 12 ani, poveste care s-a încheiat cu un nou divorț pentru actriță.

În timpul mariajului cu Alexandru Papadopol, în perioada în care ambii aveau un program haotic, Ioana Ginghină a pierdut prima ei sarcină. La o simplă ecografie, când sarcina era destul de avansată, Ioana a aflat că fătul avea probleme și, pe fondul unor malformații, s-a văzut nevoită să renunțe la copil.

„A fost o poveste foarte tristă”

Aceea a fost o perioadă neagră atât pentru Ioana, cât și pentru soțul ei de la acea vreme, peste care însă au trecut, fără a se descuraja. Ulterior, a venit pe lume Ruxi, care are astăzi 14 ani. Trecută prin perioade grele, Ioana Ginghină trăiește astăzi o frumoasă poveste de dragoste cu noul iubit, alături de care se gândește chiar la a treia căsătorie.

„Cea mai nefericită am fost, eram la «Acasă» și am pierdut o sarcină. Prima sarcină! Nu a fost că doar am pierdut-o și atât, a fost o sarcină cu malformații, a fost o poveste foarte tristă.

Sarcina era destul de avansată – 5 luni – și, la o morfologie fetală, la o ecografie, am descoperit că fătul avea malformații și a trebuit să renunț. Nu a fost cea mai ușoară decizie pentru noi. Nici pentru mine, și nici pentru Alexandru, la momentul respectiv.

A fost cea mai urâtă săptămână din viața mea!»”, a povestit Ioana Ginghină în podcastul lui Lucian Viziru.

