Cel mai bun lunetist din lume a sosit în Ucraina. Care este scopul lui

„Wali”, un informatician franco-canadian este considerat cel mai bun lunetist din lume. Recent acesta a sosit în Ucraina pentru a lupta contra forţelor ruse, anunţă presa internaţională.

Bărbatul a câştigat porecla „Wali” în timpul petrecut în Afganistan ca parte a unităţii de elită JTF-2. Acest lucru se întâmpla între anii 2009 şi 2011.

De asemenea acesta a făcut parte din Regimentului Royal Canadian 22. „Wali” şi-a dobândit reputaţia în tururi în Afganistan, Siria şi Irak. El a reuşit un record de ucidere de la distanţă, cu aproape 3.5 km.

Deşi un lunetist bun ajunge la 5-6 ucideri pe zi, „Wali’ poate ajunge chiar la 40 şi de aceea a devenit o „legendă” în rândul armatei mondiale. Bărbatul a apărut la diverse emisiuni televizate, iar numele său adevărat nu a fost dat publicităţii.

⚡️The most famous sniper „Wali” has arrived in #Ukraine to fight against occupiers

The average productivity of sniper is 7 men a day. On the front type like Ukrainian, productivity can reach up to 10. „Vali” can provide up to 40 deaths per day. pic.twitter.com/XDOibKxiQq

