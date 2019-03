Cel mai controversat concurent de la ”Puterea Dragostei” a recunoscut cu ce se ocupă cu adevărat! None nu se mai ascunde!

Eliminat recent din competiție, None, considerat unul dintre cel mai controversat concurent pentru că nu a vrut să se cupleze cu nicio fată, ba chiar au existat speculațoii că ar fi însurat de fapt, a recunoscut care este de fapt meseria lui.

După ce a intrat în competiție, None a mărturisit că şi-a încercat mai multe meserii, că a adus maşini din afară şi le-a vândut şi că a ales să-şi deschidă inclusiv o firmă, dar că afacerea este pusă pe pauză.

„Am diplomă de crescător de animale. Am vrut să-mi fac o fermă. Voiam să iau fonduri europene, însă aveam nevoie de nişte bani de pornire şi nu am avut. Mi-am făcut diplomă de antrenor fitness„, a mai spus Mădălin None, care a părăsit recent casa.

De asemenea, el a mărturisit că acum ar vrea să se întoarcă în casa de la Puterea Dragostei și să încerce să facă un cuplu cu Simina.

Cei din casă nu au ştiut ce meserie are, cu adevărat, None de la „Puterea dragostei”. În 2008, el a absolvit un liceu din Cernavodă cu specializarea „tehnician operator tehnică de calcul”, obţinând, la examernul de Bacalaureat, 10 la „limba engleză”, 7.05 la “limba română” şi 7.05 la “matematică”. Cu toate acestea, el nu a activat până acum în domeniul IT.