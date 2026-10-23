Cel mai discutat antrenor de fotbal din Europa s-a căsătorit în secret! Soția tehnicianului are 34 de ani și este actriță

Cel mai discutat antrenor de fotbal din Europa s-a căsătorit în secret! Soția tehnicianului are 34 de ani și este actriță
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Fabian Hurzeler s-a căsătorit cu Anna Karolin Berger
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Fabian Hurzeler și Anna Karolin Berger și-ar fi unit destinele în secret! Antrenorul lui Brighton și actrița germană ar fi ales să se căsătorească în timpul pauzei internaționale. Se pare că cei doi au preferat o ceremonie discretă, departe de ochii curioșilor. Antrenorul în vârstă de 33 de ani este cunoscut pentru discreția sa în privința vieții personale. Nici partenera sa nu a oferit prea multe detalii despre relația lor. Cei doi au evitat să vorbească public despre povestea de iubire.

Fabian Hurzeler și Anna Karolin Berger s-au căsătorit

Fabian Hurzeler a devenit unul dintre cei mai apreciați antrenori tineri din fotbalul european. Dincolo de performanțele obținute pe teren, antrenorul lui Brighton a reușit să își păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Potrivit unei publicații germane, acesta s-ar fi căsătorit cu actrița Anna Karolin Berger în timpul recentei pauze internaționale.

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Momentul exact al ceremoniei nu a fost făcut public. De asemenea, cei doi nu au dezvăluit nici când a început relația lor. Deși au fost văzuți împreună de mai multe ori, cei doi au preferat să nu ofere detalii despre povestea lor de iubire. Hurzeler a ajuns la Brighton în 2024 și, de atunci, a evitat să își expună viața sentimentală. Nici Anna Berger nu a făcut declarații publice despre relația cu antrenorul german.

Apariție împreună la Campionatul Mondial din 2026

Deși au preferat discreția, Fabian Hurzeler și Anna Berger au fost surprinși împreună în această vară. Cei doi au urmărit din tribune un meci al reprezentativei Germaniei, în cadrul Campionatului Mondial din 2026. Partida disputată împotriva Coastei de Fildeș s-a încheiat cu victoria Germaniei, scor 2-1, unde Hurzeler și partenera sa au fost fotografiați zâmbind.

Ulterior, cei doi au plecat într-o vacanță romantică în Mauritius. Antrenorul lui Brighton a publicat câteva imagini din escapadă, însoțite de un mesaj.

„Explorând munții din Mauritius.”

Ana Karolin Berger, sursa foto: Social media

Cine este Anna Karolin Berger

Anna Karolin Berger are 34 de ani și a crescut în orașul german Wetzlar. Pasiunea pentru actorie a determinat-o să urmeze Facultatea de Film din Koln, unde a studiat între 2017 și 2020. În paralel cu studiile, aceasta a participat la mai multe audiții pentru producții televizate și a lucrat ca model.

Un moment important în cariera sa a venit în 2022. Atunci, Anna Berger a apărut în 13 episoade dintr-un serial. În 2025, actrița a obținut un rol principal în producția „Sturm der Liebe”.

Fabian Hurzeler, performanțe impresionante la Brighton

Brighton traversează un sezon incredibil în Premier League. Echipa s-a remarcat prin eficiența ofensivă și numărul golurilor marcate. Potrivit datelor, Brighton a înscris 23 de goluri în campionat. Astfel, formația se află în fața lui Manchester City, care a marcat 19 goluri.

Unul dintre următoarele obiective importante pentru echipa engleză este confruntarea cu Universitatea Craiova. Cele două echipe urmează să se întâlnească în etapa a patra a grupei Conference League. Partida este programată pe 26 noiembrie, pe Amex Stadium, de la ora 19:45.

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