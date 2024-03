Cel mai greu episod din viața Cristina Ciobănașu, depășit cu ajutorul psihologului. Calvarul trăit de actriță după despărțirea de Vlad Gherman

Au trecut aproximativ doi ani și jumătate de când Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu nu mai formează un cuplu. Despărțirea celor doi a luat prin surprindere pe toată lumea, însă timpul a reușit să vindece o mare parte din suferința provocată de ruptură. Recent, actrița a vorbit despre cea mai grea perioadă din viața sa, dar și cum a reușit să țină în frâu depresia.

În cadrul unui interviu, Cristina Ciobănașu a vorbit despre sacrificiile și compromisurile pe care le-a făcut atunci când a fost pe punctul de a ceda psihic. În urmă cu aproximativ doi ani și jumătate, actrița s-a despărțit de Vlad Cherman – alături de care a trăit timp de 10 ani. Fiind una dintre cele mai grele momente de până atunci, tânăra a simțit că este pe punctul de a fi în pragul depresiei.

Cristina Ciobănașu: ”Am realizat că am nevoie de ajutor”

După despărțirea din 2021, cei doi foști iubiți au rămas în relații bune și chiar au continuat să lucreze împreună. Vlad Cherman și-a refăcut viața alături de Oana Moșneagu, iar actrița se iubește cu Alexandru Mureșan.

Cristina Ciobănașu a dezvăluit că, deși a fost înconjurată tot timpul de familie și prieteni, a fost nevoită să apeleze și la ajutorul unui psiholog. Era constant supărată pe propria persoană, își dorea să îndeplinească perfect tot ceea ce își propunea și devenise cel mai mare dușman al ei, atitudine care a secat-o de puteri.

”Îl am pe Alex (n.r care mă susține), am familie, prieteni, munca mă ține și ea pe linia de plutire, pentru că îmi oferă un scop, dar da, am apelat și la terapie, și nu doar ca să nu ajung în pragul depresiei (eram la limită), ci pentru că aveam senzația că nu fac nimic bine. Nu aveam încredere în ceea ce pot să fac și eram constant supărată pe mine, eram sigură că puteam face mai mult. Îmi doream să le fac pe toate perfect, și asta m-a secat de puteri. Am realizat că am nevoie de ajutor și am căutat un psiholog care să mă poată ghida”, a spus Cristina Ciobănașu pentru Viva.

Privind cu recunoștință în trecut, Cristina Ciobănașu este mândră de faptul că a reușit să nu se mai lase afectată de răutatea oamenilor din jurul ei. De departe, cea mai grea perioadă a fost după despărțirea de Vlad Gherman, atunci când nu a știut cum să gestioneze valul de hate venit din partea publicului.

”M-au afectat foarte mult comentariile răutăcioase, mai ales după despărțirea de Vlad. Dar a fost un punct în care am hotărât, pentru sănătatea mea emoțională, să nu le mai iau în seamă. Am realizat că, dacă eu sunt fericită cu alegerile pe care le fac pentru viața mea, nu mai are nicio importanță ce zice lumea. Iar atunci când se aruncă răutăți în direcția mea, nu mai stau să plec urechea, pentru că tot mie îmi fac rău”, a mai spus Cristina Ciobănașu.