Cristina Ciobănașu a dat nas în nas cu Vlad Gherman și Oana Moșneagu, la nuntă. „M-am pus lângă ea”. Ce a urmat

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman sunt de domeniul trecutului. Cei doi foști iubiți au depășit despărțirea, și-au refăcut viețile, însă drumul până la această stabilitate a fost destul de anevoios. Invitată în cadrul unui podcast, Cristina Ciobănașu a povestit o întâmplare, ușor inconfortabilă, din perioada în care cei doi abia se despărțiseră.

Cristina Ciobănașu a recunoscut că ruptura de Vlad Gherman nu a fost ușoară, mai ales că cei doi au format un cuplu timp de 9 ani. Odată cu maturizarea, tinerii au realizat că nu sunt făcuți unul pentru altul și au decis să se despartă, despărțire amiabilă, însă nu au dus lipsă de provocări și situații critice.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu s-au despărțit în urmă cu mai bine de doi ani, despărțire ce a șocat o întreagă comunitate. Se poate spune că cea mai mare provocare a fost cea de a ieși cât mai puțin ”șifonați” din lunga relație, dar și cea de a face față reacțiilor celor din jur. Cristina Ciobănașu recunoaște că o parte din sufletul ei a rămas în trecut, însă, fără această experiență nu fi reușit să devină femeia de astăzi.

”Evident, în afară de partea asta emoțională și mai ales că încercam să ne dăm seama cum să trecem peste asta sănătoși la cap, și în același timp ne gândeam cum vor primi oamenii această veste. Și cum faci să le explici oamenilor fără să te pui chiar pe tavă, că totuși oamenii ăia care s-au despărțit au suferit. A fost crunt, a fost prima despărțire din viața mea.

Noi ne-am dat seama, după momentul anunțului în online, ne-am dat seama că vor veni foarte multe părți interesate să ne descoasă, și am zis că nu putem face asta separat. Cum împreună am dus toată povestea asta, trebuie să o și încheiem tot împreună, ca oamenii să înțeleagă că noi vrem să rămânem tot în relații bune. A fost o perioadă, am făcut așa un tur pe la emisiuni și îmi aduc aminte că stăteam în spate, înainte de a intra în emisiune și nici nu ne puteam uita unul la celălalt pentru că era atât de greu de făcut. Plecam cu mașini separate și ne făceam cu mâna.

O parte din mine a rămas în trecut, dar în aceeași măsură m-a și călit, poate dacă nu aveam experiența asta nu știam în următoarea relație cum să spun ”nu”. Mie mi-a fost foarte greu să spun ”nu mai vreau să fiu în relația asta”, mi-a luat foarte mulți ani, m-am simțit vinovată pentru că nu am mai vrut relația asta.”, a spus Cristina Ciobănașu.

Cristina Ciobănașu: ”Mi-a luat ceva până m-am obișnuit cu tot ce se întâmplă”

Una dintre cele mai grele încercări a fost momentul în care a dat nas în nas cu Vlad Gherman și actuala logodnică, Oana Moșneagu. Și Cristina era însoțită de noul iubit, însă erau destul de proaspete relațiile lor. Prima întâlnire de gradul zero a avut la nunta unui prieten comun și avea să-i pună într-o situație stânjenitoare, care s-a detensionat cu ajutorul prietenilor, dar și cu înțelepciunea de care au dat dovadă în acele clipe.

”Mi-a luat ceva până m-am obișnuit așa cu tot ce se întâmpla. Cred că cel mai mare test a fost când ne-am întâlnit toți patru la o nuntă a unui prieten comun, eu eram cu iubitul meu, Vlad era cu Oana, la nunta lui Bubu Cernea. Eu și Vlad am crescut împreună cu Bubu. Țin minte că m-a sunat Elena și m-a întrebat >, eu în perioada aia m-am apropiat de ei și cumva am simțit nevoia să mă îndrept către prieteni care nu sunt atât de ancorați în relația cu Vlad. Soția lui actuală a luat un rol în serialul Ruxandrei și cumva ei se simțeau mai atașați în momentul ăla de mine, știi. Erau destul de proaspete relațiile noastre cu noii iubiți, desigur, am zis, că e normal, cum să nu îi cheme.

L-am întrebat și pe Alex dacă e în regulă cu asta. El e un om matur care ia deciziile cu cap, dar l-am întrebat de siguranță. A zis că nu are nicio problemă, doar că nu ne-am așteptat ca Bubu și Elena să ne pună la masă unii lângă alții. Urma să fie și alți invitați la masă, doar că nu au mai venit.

M-am pus lângă Oana și băieții nu știau dacă să se așeze sau nu, a fost neîndemânatică faza, nimeni nu voia să plece de acolo cu o dispută. Până la sfârșitul serii ne-am distrat, am dansat împreună, evident, nu ne vedem duminicile. Eu și cu Oana mă știam de mai demult, de la Fructul Oprit”, a mai spus Cristina.