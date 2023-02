Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au ținut relația ascunsă mai bine de jumătate de an: „Îi era foarte frică”

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează un cuplu de mai bine de un an jumătate. Însă, în primele luni de relație, cei doi au fost extrem de discreți în ceea ce privește legătura dintre ei. Oana Moșnneagu a fost cea care și-a dorit să țină totul ascuns, iar motivele au legătură cu Cristina Ciobănașu, fosta iubită a actorului.

Timp de nouă ani, Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au format unu cuplu. Cei doi au avut o poveste de dragoste frumoasă, care a ajuns însă la final. Anunțul despărțirii a fost primit cu multă tristețe de către fani. După separarea de Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman s-a orientat către Oana Moșneagu, iar la scurt timp cei doi au început o nouă relație, însă au ținut totul ascuns.

Timp de șase luni, despre relația celor doi nu a știut nimeni. Asta pentru că Oana Moșneagu se teme de reacția pe care Cristina Ciobănașu o va avea atunci când va afla, având în vedere că toți trei lucrau împreună la același proiect și se vedeau zilnic.

„A fost un moment ciudat, pentru că noi atunci când am spus până la urmă că suntem împreună, am recunoscut, eram în serialul Adela, jucam și cu Cris și a fost așa greu pentru că Oanei îi era foarte frică să anunțăm că suntem împreună. Ce o să zică și Cris? Ce o să zică doamna Ruxandra? Nu e ca și cum nu era despărțirea de comun acord.

Eu nu vedeam neapărat o problemă în chestia asta, dar într-adevăr mi-am asumat rolul bărbatului și am inițiat discuția și cu Cris și cu doamna Ruxandra. Prima care a aflat a fost Cris și i-am zis: «Uite, se întâmplă asta, am început să ieșim și dintr-una în alta, asta s-a întâmplat, sper că ești ok». Cris mi-a zis din prima: «Ești nebun? De ce-mi spui sper că ești ok? Normal, important este să fii tu fericit!». Și cred că ăsta a fost cel mai dificil moment. Încă suntem la început, dă-ne timp. E totul bine acum”, a declarat Vlad Gherman, potrivit impact.ro.

Ce legătură există acum între Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu

După despărțire, Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au fost forțați de împrejurări să se vadă zilnic, având în vedere că lucrau împreună la același proiect. Acest lucru i-a ajutat pe cei doi și a făcut ușor, ușor tranziția de la foști iubiți, la buni prieteni. Acum, cei doi au o relație foarte bună și au rămas în continuare destul de apropiați.

„Eu eram de partea aceea a baricadei, mă număram printre oamenii care erau sceptici în ceea ce privește o posibilă relație de prietenie, după o relație de iubire. Chiar nu am crezut că e posibil și Cris mi-a demonstrat contrariul. Nu doar Cris, cât și contextul, probabil, ne-a ajutat să ne ducem în direcția asta, pentru că noi lucrăm în continuare împreună și atunci cred că lucrurile s-au legat pentru că nu au fost forțate, pur și simplu s-au întâmplat, noi fiind nevoiți să lucrăm împreună, să vorbim și așa mai departe.

Cred că, îmi place mie să zic, într-o situație de genul acesta, după ce ai fost super rănit și ai o tăietură, câteodată să lucrezi în continuare, să fii în contact cu fostul partener, e ca și cum ai pune sare pe rană. În situația noastră a fost ca și cum noi am ajutat să se vindece, să ne bandajăm rana aceea, pentru că ne vedeam și cred că într-un fel sau altul faptul că știam unul despre celălalt ne-a ajutat decât să existe o ruptură din aia bruscă, să fie: gata, s-a terminat, pa, nu mai vorbim! Nu, chiar a fost ok și cred că pe termen lung a fost cea mai bună situație și în urma ei am reușit să rămânem prieteni. Într-adevăr vorbim, ne sfătuim și așa mai departe”, a mai spus Vlad Gherman.

