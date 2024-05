Cel mai mare regret al lui Cristian Șofron. A făcut dezvăluirea în podcastul ”Altceva cu Adrian Artene”

Cristian Șofron a fost invitatul jurnalistului Adrian Artene în cel mai nou episod de podcast ”ALTCEVA” – din această săptămână. Printre alte subiecte abordate, actorul în vârstă de 66 de ani – cunoscut pentru rolul marinarului Mihu din filmul ”Toate pânzele sus” – a făcut o serie de confesiuni despre cel mai mare regret al vieții sale.

Ultima ediție a podcastului ”Altceva cu Adrian Artene” îi prezintă povestea de viață a celui care a fost considerat unul dintre copiii-fenomen din perioada de glorie a cinematografiei din România. Cristian Șofron a vorbit liber și transparent despre cariera sa, dar și despre cele mai delicate momente din viața sa personală.

Cristian Șofron este actorul care i-a ”furat” rolul lui Horațiu Mălăele din „Toate pânzele sus” și i-a dat viață marinarului Mihu – avea doar 16 ani. Și astăzi, oamenii îl strigă pe stradă „Mihu”, la aproape 50 de ani de la premiera mini-serie. Și cele mai importante momente din viața lui Cristian Șofron sunt legate de serialul-fenomen, una dintre cele mai iubite și mai vizionate producții românești.

”Invitatul meu este un actor faimos, distribuit alături de figurile legendare ale teatrului și filmului. Este un Shirley Temple al României. A fost unul dintre cei mai populari adolescenți în perioada de glorie a cinematografiei noastre. Bine ați venit, maestre Cristian Șofron! Și mă adresez și unuia dintre personajele emblematice pe care le-ați întrupat… Bine ai venit, Mihule!”, mărturisește Adrian Artene.

Citește și: COPILUL-FENOMEN AL CINEMATOGRAFIEI DIN ROMÂNIA A RUPT TĂCEREA! S-A ÎNDRĂGOSTIT PE SCENĂ DE CEA CARE I-A DEVENIT SOȚIE. “FOARTE RAPID! EU ERAM DEJA…”

Actorul Cristian Șofron a fost invitat în podcastul ”Altceva cu Adrian Artene”

Printre alte, întrebat dacă îl ”bântuie” vreun regret, Cristian Șofron și-a deschis sufletul și a dezvăluit că îi pare rău de un singur lucru. Cu emoție în glas, actorul a mărturisit că cel mai mare regret al său este că a făcut un pas în spate în ceea ce privește prestația sa actoricească. Din acest motiv, marele actor spune că acum îi este greu să reia anumite roluri – mai ales din cauza vârstei.

„Am un ușor regret pentru această ultimă perioadă din viața mea, legată de meseria mea de bază, vocația mea de actor. Am făcut un pas în spate de când am fost pus în zonele astea administrative. Și n-am făcut bine. Am făcut un pas în spate în ce privește actoria. Și acum sincer să fiu, am o doză de părere de rău că mi-e greu să mai reiau niște roluri pe care vârsta nu ți le mai permite să le faci. Nu mai vorbim că lumea, regizorii, te scot din circuit”, a mărturisit actorul.

Actorul a continuat seria dezvăluirilor și a mărturisit că – indiferent de situație sau greutățile din cariera sa – nu s-a gândit nicio clipă să renunțe la actorie sau la film. Abandonul nu a reprezentat niciodată o opțiune.

Adrian Artene: Pe drumneavoastră v-a urmărit gândul să renunțați la teatru, la film? Când erați copleșit de atâta muncă, copleșit de sarcini? Cristian Șofron: Niciodată nu m-a atins gândul ăsta, oricât de complicat era traseul vieții mele. Niciodată nu am vrut să renunț”, a fost răspunsul actorului.

ABONEAZĂ-TE la canalul de Youtube „Altceva cu Adrian Artene”, pornește notificările, pentru că în fiecare sâmbătă de la ora 19:00, ai ocazia să descoperi în PREMIERĂ, ALTCEVA, un podcast care-ți antrenează mintea și-ți hrănește sufletului.

Conținutul „Altceva cu Adrian Artene” poate fi urmărit și pe conturile de Facebook, Instagram, Tik Tok, dar și pe grupul de WhatsApp.