Cele 5 alimente care ne distrug sănătatea fără să ne dăm seama, potrivit lui Dragoș Pătraru. Mulți români își încep ziua cu ele

Care sunt cele 5 alimente care ne distrug sănătatea fără să ne dăm seama! Mulți români își încep ziua cu ele fără să știe cât de nocive sunt pentru organism. Dragoș Pătraru a dezvăluit care sunt alimentele care ne pot deteriora semnificativ sănătatea. Iată care sunt acestea și cât de des ar trebui să le consumăm!

Există anumite produse alimentare pe care le consumăm frecvent, fără să realizăm impactul negativ pe care îl au asupra sănătății noastre. Deși par inofensive sau chiar sănătoase la prima vedere, consumul lor constant poate duce la acumularea de toxine în corp, slăbirea sistemului imunitar și apariția unor probleme grave de sănătate pe termen lung. Fără o conștientizare adecvată și o educație alimentară corectă, riscăm să ne sabotăm sănătatea fără să ne dăm seama.

Invitata în podcastul moderat de Cătălin Măruță, jurnalistul Dragoș Pătraru a realizat TOP 5 cele mai nocive alimente care ne distrug sănătatea fără să ne dăm seama. Majoritatea românilor își încep ziua cu ele fără să știe cât sunt de periculoase pentru organismul lor.

Care sunt cele 5 alimente care ne distrug sănătatea fără să ne dăm seama

Mai exact, jurnalistul a dezvăluit că pentru o viață mult mai sănătoasă ar trebui să evităm să consumăm zahăr, alimente procesate, făină albă, orez alb și fresh-uri de fructe. De asemenea, acesta le recomandă tuturor românilor să evite să mai mănânce produse de patiserie și covrigi, chiar dacă sunt o variantă ieftină și convenabilă pentru un mic dejun rapid.

„Zahărul, în orice formă. Tot ce înseamnă procesat, tot ce înseamnă procesat, mezeluri, carnea cu totul aș scoate-o. Tot ce înseamnă făină albă, orez alb, toate lucrurile astea, patiserie, covrigărie. Nu mai mâncați covrigi. Deci alea sunt dezastru pentru sănătate. Deci doar dacă se scot anumite lucruri din alimentație”, a dezvăluit Dragoș Pătraru, în podcastul moderat de Cătălin Măruță.

Totodată, atunci când vine vorba de fresh-urile de fructe, Dragoș Pătraru le recomandă românilor să renunțe la ele și să consume fructele întregi. Doar prin consumarea fructelor întregi putem să ne bucurăm cu adevărat de vitaminele și beneficiile pe care le au acestea.

„Tot ce înseamnă fresh. Nu mai beți fresh-uri. Este o chestie pe care oamenii nu o înțeleg. Aaa, faceți sport de performanță, da, e ok. Nu mai bea fresh, mănâncă portocala întreagă. Mănâncă grepfrut. Mănâncă lămâia. Mănâncă ce-ți pui tu în acel fresh. De ce? Fibrele din fruct împiedică absorbția zahărului, fructoza aia, o dată ajunsă în freshul ăla, nu mai are nici o barieră. Atunci e foarte nasol pentru organism. Sunt oameni care zic „eu beau fresh-uri”. Nu, nu e ok. Mănânci 2 tone de zahăr dacă nu ai fibrele alea din frunctul respectiv. Deci fructe întregi. Fructele sunt senzaționale întregi”, a mai spus jurnalistul.

