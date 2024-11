Cele 5 alimente care pot fi consumate și după ce au expirat, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

Cu toate că majoritatea oamenilor sunt atenți la termenul de valabilitate al alimentelor, Dr. Mihaela Bilic a dezvăluit care sunt produsele pe care le putem consuma, chiar dacă sunt expirate. Iată despre ce alimente este vorba!

Celebrul medic nutriționist ne spune că există alimente care, deși sunt expirate, nu sunt nocive pentru organismul nostru.

Termenul de expirare al unor alimente nu reprezintă neapărat și data în care ar trebui să încetăm să le consumăm. Este adevărat că majoritatea produselor nu mai pot fi consumate după ce depășesc termenul de valabilitate. Cu toate astea, nutriționistul Mihalea Bilic ne oferă o listă de alimente care pot fi consumate, chiar dacă au expirat.

De asemenea, medicul le recomandă oamenilor să consume aceste alimente, chiar și la luni bune după termenul de expirare.

Dr. nutriționist Mihaela Bilic ne recomandă să nu aruncăm iaurtul, anumite mezeluri, parmezanul, ciocolata, orezul, pastele și biscuiții, după ce expiră. Medicul susține că acestea pot fi consumate în continuare fără nicio problemă.

„Top 5 alimente care pot fi consumate și dacă au expirat: Pe primul loc, iaurtul- că avem nevoie de probiotice. Dacă e iaurt, haide să fie și puțin parmezan, că are gust bun. Salamul, crud-uscatele, salamul de Sibiu, că are mucegai nobil, nu pățim nimic de acolo. Biscuiții, neapărat, că nu se întâmplă nimic dacă am pus biscuiți, punem și ciocolată. Un an de zile după expirare, fără niciun fel de stres și orezul, pastele făinoase, nu expiră. Haideți să ne relaxăm, că viața e frumoasă și cu expirate.”, a spus Mihaela Bilic, în cadrul unei emisiuni, potrivit stirilekanald.ro.