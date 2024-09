Cele mai spectaculoase ținute ale vedetelor la Festivalul Internațional de Film de la Toronto. VIDEO

Momentele în care vedetele industriei filmului au defilat pe covorul roșu la unul din cele mai importante evenimente ale industriei, Festivalul Internațional de Film de la Toronto, ediția 2024, au scos în evidență stiluri transparente și o înclinație pentru ținute negre.

Angelina Jolie a fost însoțită de fiul ei, Pax, la premiera noului film al Angelinei, „Without Blood”. Angelina și Pax au pozat alături de ceilalți membri din distribuția filmului, inclusiv vedeta Salma Hayek. Îmbrăcată într-o rochie neagră mulată, și mănuși negre lungi, Angelina părea fericită să fie alături de fiul ei.

Cate Blanchett a luat parte la ceremonia de decernare a premiilor TIFF Tribute în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Toronto 2024, găzduită de Fairmont Royal York.

Blanchett a purtat din nou aceeași rochie Givenchy pe care a purtat-o inițial în urmă cu șase ani la 2018 pentru British Academy Britannia Awards.

Elizabeth Olsen a participat la premiera filmului „The Assessment”, găzduită de cinematograful Princess of Wales din Toronto. Pentru premiera „The Assessment”, Elizabeth Olsen a purtat o rochie couture din catifea închisă din colecția Schiaparelli toamnă 2024. Ea a asortat rochia cu tocuri negre ascuțite.

Elton John a apărut pe covorul roșu de la Festivalul Internațional de Film de la Toronto într-un cărucior de golf mov împodobit cu stele, oferind un tip de spectacol potrivit pentru premiera mondială a documentarului „Elton John: Never Too Late”.

Pentru premiera filmului “Unstoppable”, Jennifer Lopez a atras privirile tuturor când a pășit pe covorul roșu. A purtat o rochie argintie metalică legată în lateral cu fundițe de catifea neagră și asortată cu tocuri stiletto argintii, dar și cu o geantă argintie asortată.

Tilda Swinton a participat la premiera filmului „The Room Next Door” în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Toronto 2024 la TIFF Lightbox. Swinton a fost una dintre puținele vedete care a optat pentru o nuanță mai deschisă la festivalul de film. Ea a purtat Chanel din cap până în picioare, inclusiv bijuterii, care include inelul Chanel Coco Crush din aur de 18k.

Pentru premiera noului ei film, „Emilia Perez”, Selena Gomez a purtat o iterație personalizată a unei rochii în negru din colecția de toamnă 2024 a Rodarte. Starul din „Only Murders in the Building” a asortat rochia cu pantofi Santoni și bijuterii Tiffany & Co. Look-ul a fost stilizat de Erin Walsh.

