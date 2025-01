Celebra MINEVA aduce HOROSCOPUL ANULUI 2025, în EXCLUSIVITATE, la Altceva cu Adrian Artene

MINERVA este invitata primului episod din anul 2025 al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”. Specialista în astrologie reușește să explice punctual, complet și complex care sunt cele mai importante aspect astrologice ale anului 2025, de ce anume trebuie să țină cont fiecare zodie în parte, unde sunt ascunse pericolele și, din contra, când este cazul să apăsăm pedala de accelerație în viețile noastre.

Contextual, MINERVA vorbește și despre aspecte de actualitate politică în 2025 și prezintă, din punct de vedere astrologic, situația cu războiul din Ucraina.

„Începutul de an mi-a adus-o la masa de podcast pe celebra MINERVA, unul dintre cei mai vechi specialiști în astrologie, unul dintre oamenii pe care îi stimez foarte tare. Pe parcursul discuției, care a depășit fericit o oră, am povestit despre fiecare zodie în parte și ce aspecte sunt de urmărit, am povestit despre pericolele lui 2025, despre momentele cheie din punctul de vedere al astrologiei, despre plusurile și minusurile anului. Pe toate acestea, dar și multe altele, le vei descoperi dacă urmărești episodul „Altceva” care va avea premiera sâmbătă, 4 decembrie, 2025, pe canalul oficial de Youtube!”, povestește Adrian Artene.