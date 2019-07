Centru româno-japonez de educație a tinerilor prin judo, la Cluj-Napoca

Federația Română de Judo și reprezentanții prefecturii Fukuoka din Japonia au convenit construirea în comun a unui centru româno-japonez de educație a tinerilor prin judo.

Ambasada Japoniei a oferit marți seara un dineu oficial în cinstea semnării protocolului de colaborare între prefectura Fukuoka și Federația Română de Judo, pentru pregătirea judokanilor români.

Federația Română de Judo și reprezentanții prefecturii Fukuoka au convenit construirea în comun a unui centru româno-japonez de educație a tinerilor prin judo, care va fi făcut la Cluj-Napoca și va avea o filială la Oradea.

Luni, reprezentanții Federației Române de Judo, ai Comitetului Olimpic și sportiv român și oficialități din provincia Japoneză Fukuoka au semnat un memorandum de pregătire comună, ce are ca scop îmbunătățirea performanțelor sportivilor români.

Începând de anul trecut, judokanii români din lotul olimpic se pregătesc tocmai în Japonia, asistați de un antrenor japonez. Președintele Comitetului Olimpic și sportiv român susține astfel de inițiative în sprijinul tuturor federațiilor cu șanse reale de a obține rezultate la Tokio 2020.

“Am făcut un protocol cu cele două orase prin care federatiile din România pot accesa stagii de pregatire in Japonia. Federația Română a stabilit un contact si cu primaria din Fukuoka. Sunt mai multe provincii, mai multe prefecturi din japonia care in baza un unui program guvernamental pot organiza stagii de pregatire cu diferite echipe nationale, cu diferite federatii din toata lumea in vederea pregatirii pentru Jocurile Olimpice de la Tokio“, a declarat Mihai Covaliu, președintele COSR.

“Pe noi din judo ne onoreaza foarte mult aceasta colaborare si in plan administrativ cu Japonia, pentru că Japonia e mama judo-ului și ne onorează acest protocol pe care l-am semnat. Sperăm să fie de bun augur acest protocol si aceasta periooada de colaborare care a inceput deja si va continua pana la Olimpiada din Tokyo“, a spus și Cozmin Gușă, președintele FRJ.