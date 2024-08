Cezar Ouatu a cerut-o în căsătorie pe iubita lui într-un loc de vis! Cum arată Raluca Jurca

Cezar Ouatu și Raluca Jurca sunt pregătiți să facă pasul cel mare! Artistul a cerut-o în căsătorie pe aleasa inimii, într-o locație de vis. A ales o bijuterie superbă, cu diamant, pentru partenera lui de viață. Acesta i-a pus marea întrebare, iar răspunsul a fost evident „DA”. Pentru ca tot tacâmul să fie complet, contratenorul a dat de veste și-n spațiul public. Ce mesaj emoționant a transmis cu această ocazie?

Cezar Ouatu și iubita lui sunt în culmea fericirii! Celebrul artist a cerut-o pe Raluca Jurca în căsătorie, iar lucrurile se pare că merg ca pe roate în povestea lor de iubire. Au ținut să-și ducă relația la următorul nivel, așa că fostul reprezentant al României la Eurovision a cumpărat o bijuterie superbă și a cerut-o în căsătorie. Totul s-a întâmplat într-o locație de vis, intitulată Laguna Albastră.

Cezar Ouatu și-a făcut curaj și a pus marea întrebare, iar răspunsul a venit imediat. Raluca n-a stat pe gânduri prea mult și a spus marele „DA”. Totul a decurs ca pe roate, după cum se poate observa în imaginile de mai sus. Aceștia sunt fericiți și abia așteaptă să-și împartă restul vieții unul în compania celuilalt.

„I asked: NO 😎?

She said: YES ♾️

Emoții, lacrimi de fericire, iubire, voce tremurândă, un scenariu improvizat, o locație și reacția oamenilor din jur din Laguna Albastră demne de Oscar (total neregizat, extrem de natural și super emoționant) !!!

Dedicare, înțelegere, iubire și respect!

Dumnezeu ne iubește”, se arată în postarea făcută de celebrul artist, pe rețelele de socializare.