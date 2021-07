CFR Cluj, debut cu dreptul în preliminariile Champions League: „Nu pot spune că suntem calificați!”

CFR Cluj a luat o opțiune serioasă la calificarea în turul al doilea preliminar al Champions League după ce a câștigat cu 3-1 (2-1) prima manșă susținută cu echipa bosniacă Borac Banja Luka. Disputată în „Gruia”, partida a fost la discreția formației lui Marius Șumudică, tehnician care a debutat astfel cu dreptul pe banca ardelenilor.

Campioana României a câştigat prin golurile marcate de Billel Omrani (min. 11), Ciprian Deac (min. 28) şi Runar Mar Sigurjonsson (min. 60), golul de onoare al bosniacilor fiind înscris de Panagiotis Moraitis (min. 45+1).

„Nu pot să spun că suntem calificaţi. Dacă aş spune lucrul ăsta înseamnă că ne-am culca pe o ureche şi vă daţi seama ce ne aşteaptă acolo. Şi mă refer la suporteri… au suporteri pătimaşi care vor pune presiune. Va trebui să fim foarte inteligenţi şi să menţinem acest avantaj de două goluri. Îmi pare rău de golul pe care l-am primit. Dacă intram cu 2-0 la pauză cu siguranţă în repriza a doua mai marcam cel puţin o dată, iar la 3-0 eram aproape calificaţi. În fotbal orice este posibil. Am jucat un fotbal frumos, în prima repriză am avut 4-5 ocazii clare de a marca, trebuie să fim mai atenţi. Este clar că lipseşte ritmul de joc, este primul meci, a fost o presiune teribilă pentru mine pentru că am venit la un club care este învăţat cu victorii, cu trofee. Şi credeţi-mă că a fost o presiune extraordinară asupra mea. Jucătorii sunt învăţaţi, au în ADN tot ceea ce înseamnă jocul cu miză”, a declarat Marius Şumudică după meci la Digisport.

Manşa secundă se va disputa în Bosnia, marţi 13 iulie, de la ora 21:00. După cum bine știți, din acest sezon nu mai este valabilă regula marcării golului în deplasare. Astfel în cazul în care Bora se va ipune la două goluri, meciul va intra în prelungiri, iar dacă egalitatea va persista se vor executa penalty-uri.