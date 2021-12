CFR Cluj reface ecartul de opt puncte față de FCSB!

Campioana CFR Cluj a învins la limită, scor 1-0 (1-0), CS Mioveni, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 19-a a Ligii 1.

Unicul gol al partidei a fost reuşit de Valentin Costache (min.36), acesta punctând cu un şut din marginea careului.

„Cred că sunt 8 meciuri în care am câștigat fără să luăm gol, 7 în campionat și unul în Europa. E o perioadă bună pentru noi, dar am suferit mult exact la ce mă așteptam, la ce am văzut la Mioveni, apărare foarte bună și contraatacuri excelente. Eu mă așteptam să aibă mai multe ocazii, pentru că așa fac ei tot timpul, te lasă să crezi că domini și apoi contraatac. Am pregătit meciul, dar nu ai cum să îi oprești. Dacă ei fac bine chestia asta, o să o facă în continuare. Și fără puțin noroc, nu puteam câștiga, pentru că trebuie să recunoaștem că chiar am avut noroc azi. Vreau să felicit băieții, pentru că le-am spus că dacă câștigați meciul ăsta sunt eroi. Să câștigi meciul de azi, după nu știu câte meciuri jucate și atâta oboseală și pe un asemenea teren, credeți-mă că nu e ușor. Și merită felicitări”, a declarat Dan Petrescu la final.

Cu această victorie, CFR Cluj a refăcut distanța de opt lungimi față de FCSB, a doua în clasamentul Ligii 1. De partea cealaltă, nou-promovata CS Mioveni a rămas pe locul 13 cu 17 puncte.

Program etapa a 19-a Liga 1

„U” Craiova 1948 – Academica Clinceni 1-2

Rapid – FC Argeș 2-0

UTA Arad – FC Botoşani 0-0

FC Voluntari – Universitatea Craiova 1-1

Gaz Metan Mediaş – FCSB 0-1

Sepsi OSK – Farul Constanţa 1-0

CFR Cluj – CS Mioveni 1-0

Luni, 13 decembrie

ora 20:30 Dinamo Bucureşti – Chindia Târgovişte

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 19 17 0 2 29-8 51

2 FCSB 19 13 4 2 35-16 43

3 FC Voluntari 19 10 3 6 23-19 33

4 Rapid 19 8 7 4 24-17 31

5 Universitatea Craiova 19 9 3 7 35-22 30

6 FC Botoșani 19 7 9 3 18-17 30

7 Farul Constanța 19 8 5 6 21-11 29

8 FC Argeș 19 8 3 8 17-16 27

9 UTA Arad 19 6 8 5 16-13 26

10 Sepsi OSK 19 5 9 5 20-17 24

11 Chindia Târgoviște 18 4 7 7 13-12 19

12 Gaz Metan Mediaș 19 5 4 10 15-22 19

13 CS Mioveni 18 4 5 9 11-26 17

14 „U” Craiova 1948 19 3 6 10 12-21 15

15 Academica Clinceni 19 3 3 13 15-40 10

16 Dinamo 18 2 3 13 13-39 9