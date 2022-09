CFR Cluj – Unversitatea Craiova, se joacă și la pariuri » 4 variante de profit pregătite AICI »»

Astăzi, de la ora 21:30, va avea loc CFR Cluj – Unversitatea Craiova, duelul urmând a conta pentru runda a 10-a din SuperLigă.

Două puncte despart cele două formații înaintea duelului din „Gruia”. Oltenii sunt pe locul 7 cu 14 puncte, având și restanța cu Chindia din runda a VI-a, în timp ce CFR Cluj se află pe locul 10 cu 12 puncte, elevii lui Dan Petrescu având restanțele cu FC Hermannstadt și FCSB, ambele în deplasare.

Echipa lui Mirel Rădoi vine în Gruia cu un moral bun, având în vedere că runda trecută a reușit să învingă spectaculos, la Severin, Farul, cu scorul de 4-3, la capătul celui mai frumos meci din acest sezon.

„O să întâlnim o adversară foarte bună, campioană în ultimii cinci ani, o echipă bine organizată defensiv, asta s-a observat şi aseară. Chiar dacă a fost dominată la nivel de posesie, a contracarat foarte bine momentele de posesie cu tranziţia negativă. O echipă care nu are nevoie de prea multe prezentări. Are cel mai bun antrenor din România, cel mai bun lot, ne va aştepta o partidă dificilă, dar trebuie să ne ridicăm şi noi la nivelul adversarului. Îi respectăm pe cei de la CFR, dar respectul trebuie să fie până la începutul partidei. Problema va fi mare dacă noi nu ne vom pregăti aşa cum am făcut-o în această săptămână, pentru că vom întâlni cel mai dificil adversar dintre cei pe care i-am întâlnit până acum. CFR se află pe o poziţie nu foarte bună în clasament, vine după două partide pierdute şi, din punctul ăsta de vedere, pentru Dan Petrescu şi CFR Cluj este aproape imposibil să urmeze şi a treia înfrângere. Am spus aproape imposibil, pentru că nu este imposibil, şi noi trebuie să facem ceea ce a reuşit să facă Botoşani”, a declarat Mirel Rădoi, antrenorul principal al formației Univristatea Craiova.

De parta cealaltă, CFR Cluj nu a evoluat runda precedentă, amânâdu-și meciul cu FCSB pentru a se pregăti cât mai bine pentru debutul în grupele Conference League, terminând la egalitate, scor 1-1 în deplasare cu FC Ballkani, într-un meci în care jocul elevilor lui Dan Petrescu a suferit teribil, ardelenii evitând înfrângerea grație unui gol marcat în prelungiri.

În actualul campionat, „alb-vișinii” au fost o echipă de totul sau nimic, niciunul din cele 7 meciuri neterminându-se la egalitate, CFR-ul bifând patru victorii și suferind trei eșecuri. De notat ar fi că atât campioana cât și „juveții” au multe lacune în defensivă, având o medie de mai mult de un gol primit pe meci, ardelenii având un golaveraj de 13-9 iar „alb-albaștrii” de 11-9.