CFR Cluj – Young Boys Berna se joacă și la pariuri » Trei variante de profit pregătite în Gruia!

Astăzi, de la ora 21:00, va avea loc CFR Cluj – Young Boys Berna, partida contând pentru prima manșă a turului trei preliminar din Champions League.

Duelul cu elvețienii este văzut de ardeleni ca un bun prilej de a-și lua revanșa după eșecul de anul trecut din grupele Europa League, de la Berna. Atunci, în ultima etapă într-un meci decisiv pentru locul al doilea, Young Boys s-a impus cu 2-1. În tur, în România, scorul a fost egal, 1-1.

„Avem o șansă bună să ne calificăm, trebuie să facem două meciuri bune, am încredere în echipă că ne vom califica. Am jucat în Elveția trei ani, așa că am jucat multe meciuri împotriva lor, așa că e bine că știm punctele lor forte și punctele lor slabe”, a declarat Sigurjonsson, la conferința de presă premergătoare partidei cu Young Boys.

CFR Cluj – Young Boys Berna va fi arbitrat de olandezul Danny Makkelie, centralul care i-a anulat un gol valabil lui Cristiano Ronaldo și a acordat un penalty controversat în favoarea Angliei, în semifinalele EURO 2020.

Duelul din „Gruia” se anunță a fi echilibrat și deschis oricărui rezultat, calificarea urmând a se decide mai mult ca sigur în returul de peste o săptămână din Elveția.

Pariuri CFR Cluj – Young Boys Berna

1X și sub 3.5 goluri- cota 1.93

Peste 8.5 cornere- cota 1.67

Peste 4.5 cartonașe galbene – cota 1.85

Echipe probabile CFR Cluj – Young Boys Berna:

CFR Cluj: Arlauskis- Susic, Graovac, Bouhenna, Camora- Hoban, Sigurjonsson, Deac- Petrila, Debeljuh, Păun

Antrenor: Marius Șumudică

Young Boys: Von Ballmoos- Hefti, Camara, Zesiger, Lefort- Ngamaleu, Aebischer, Sierro, Fassnacht- Elia, Siebatcheu

Antrenor: David Wagner