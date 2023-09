„Chef Sorin Bontea va câștiga sezonul 12 din Chefi la Cuțite”. Descoperirea juratului i-a făcut pe fani să fie siguri de un nou succes în emisiunea de la Antena 1

Nici bine nu a început cel de-al 12-lea sezon Chefi la Cuțite de la Antena 1, că deja fanii show-ului culinare au dat deja verdictul în legătură cu marele câștigător. Sorin Bontea este, de departe, cel care a primit cele mai multe ”voturi”. De la ce a pornit, de fapt, totul.

Cel de-al 12-lea sezon Chefi la Cuțite s-a lăsat mult așteptat, însă fanii emisiunii de la Antena 1 au acum ocazia să-și revadă preferații. Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au pășit în competiție cu planuri mari și cu un singur gând: de a câștiga marele premiu.

Preselecțiile sunt în plină desfășurare, iar internauții au reușit deja să-și facă o idee despre posibilul câștigător. În ediția 6 de la Chefi la Cuțite, Sorin Bontea a fost cel care și-a ales primul cuțit de aur. Valentin Florin Timofte (36 de ani) i-a cucerit pe chefi cu un preparat simplu, însă extrem de gustos: o balotină de mămălingă cu șalău și un sos de saramură. Bucătar de meserie, tânărul și-a învins teama de eșec și a reușit să-și dovedească faptul că este capabil de orice.

„Am o teamă de eșec. Știu că este foarte important în meseria aceasta să faci ce trebuie și de aceea, vreau să-mi dovedesc mie că e bine că am veni și că pot să fac asta. Tot ce m-a învățat tatăl meu a fost foarte clar: oriunde ai fi, fă-ți treaba cu bine. M-am îndrăgostit de meserie când l-am văzut pe unchiul meu cum o face. Un om de 1,60 metri și am văzut respectul pe care el îl câștiga în fața oamenilor. Ieșea pe sală vorbea cu oamenii. Eu la momentul respectiv vedeam bucătăria doar ca bucătar de casă și am ajuns el să lucrez, în Italia. La vase, îl mai ajutam”, a spus tânărul.

Internauții au dat verdictul: Sorin Bontea este câștigătorul Chefi la Cuțite din sezonul 12

Cât despre impresiile celor trei jurați, Valentin Florin Timofte a fost concurentul care a reușit să gătească cel mai bun preparat din acest sezon: „Cea mai bună farfurie pe care am gustat-o sezonul acesta”, a spus Sorin Bontea în timp ce îi înmâna cuțitul de aur.

„E perfecțiunea în farfurie!”, a adăugat și Florin Dumitrescu.

Imediat după ce Sorin Bontea a înmânat cuțitul de aur, internauții au dat verdictul: „Chef Sorin Bontea va câștiga sezonul 12 din Chefi la Cuțite” / „Iar câștigă Bontea sezonul” / „Bontea iar ai ales câștigătorul” / „Modest și natural. Viitorul câștigător”, sunt doar o parte din comentariile utilizatorilor.