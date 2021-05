Chelsea produce surpriza și câștigă Champions League!

Cotată cu șansa a doua în finala Champions League de la Porto, Chelsea a produs surpriza câștigând trofeul în disputa cu Manchester City, scor 1-0 (1-0).

Unicul gol al ultimului act al CL de pe „Estadio do Dragao” din Porto a fost marcat de germanul Kai Havertz (min. 42).

La primul său succes în Liga Campionilor cu Chelsea, după finala pierdută anul trecut cu PSG, antrenorul german Thomas Tuchel, a declarat că este foarte mândru de jucătorii săi.

„Este cel mai important meci din Europa, este o finală excepţională şi am câştigat-o, este incredibil. Sunt foarte mândru. Am reuşit să batem City de două ori în campionat, în cupă, şi acum am făcut-o pentru a treia oară. Ştiam bine că nu suntem favoriţi, dar suntem un grup foarte, foarte puternic, suntem uniţi şi totul este posibil. Normal, am fi dorit o posesie mai bună, dar era dificil în primele minute. După prima repriză, am fost mai buni, ne-am creat contraatacuri periculoase, dar a fost o luptă foarte dură. Este a doua mea finală, eram mulţumit după finala de anul trecut, dar cea de acum era diferită într-un anumit mod, am resimţit-o mai puternic. Dar jucătorii mei au fost foarte determinaţi pentru a câştiga acest meci, nu am vrut să pun presiune pe ei, să-i perturbez. Le-am spus fiecăruia să-şi ridice nivelul de joc, să îndrăznească când au balonul. Kai Havertz a fost curajos, puternic şi a răspuns din nou prezent”, a declarat Tuchel după finala de la Porto.

Guardiola: „Am un respect incredibil pentru jucători!”

La prima sa finală din istorie în Champions League, City a controlat repriza secundă, dar nu a reuşit să îşi creeze ocazii de gol, Chelsea având o defensivă de fier. Pep Guardiola, antrenorul lui Mancheste City, a declarat după eşecul din finală că echipa sa a avut un sezon excepţional, chiar dacă nu a cucerit trofeul european la prima apariţie în ultimul act al celei mai importante competiții intercluburi.

„Aş vrea să spun că a fost un sezon excepţional pentru noi. A fost un vis pentru noi să fim aici, dar din păcate nu am putut câştiga. Pentru majoritatea dintre noi în acest club este prima dată când suntem aici, dar muncim pentru a ne întoarce într-o zi. A fost un sezon dur în pandemie, dar învăţăm de la asta pentru viitor. Am un respect incredibil pentru jucători, au dat totul, dar vom reveni mai puternici. Vreau să-i felicit pentru sezonul lor excepţional”, a declarat Pep Guardiola.