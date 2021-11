Chindia învinge UTA la Arad spre bucuria lui Săndoi: „Sunt trei puncte mari pentru noi!”

Emil Săndoi, antrenorul principal al formației Chidnia Târgoviște, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au câștigat-o la Arad cu UTA, că cele trei puncte câștigate sunt uriașe.

„Sunt bucuros pentru băieți, pentru că meritau mai multe puncte în ultimele meciuri. Pe undeva, poate că este o lege a compensației. Nu pot să uite meciul cu FCSB, am luat gol în ultima secundă, din 11 metri. Oricum, se vede că ne-au revenit niște jucători. Sunt trei puncte mari pentru noi, ne ridicăm puțin în clasament. Depinde de noi în continuare. Aș vrea să-mi exprim o părere. N-aș vrea ca, din cauza declarațiilor unor persoane, să fie lăsată o amprentă pe care această echipă n-o merită. S-a zis că suntem o echipă defensivă, că am tras de timp. Am fost acuzați după niște meciuri în care am jucat în zece oameni. Eu n-am criticat niciodată jocul nimănui și n-aș vrea să fim catalogați”, a declarat Emil Săndoi.

Golurile târgoviștenilor în acest meci au fost marcate de Popadiuc (min.55) și Neguț (min.90+2). Cu cele trei puncte câștigate, Chindia se află pe locul 10 cu 17 puncte. De partea cealaltă, UTA a căzut pe locul 7 cu 23 de puncte.

Rezultate etapa a 14-a Liga 1

FC Botoșani – Farul 0-2

Universitatea Craiova – CS Mioveni 5-2

CFR Cluj – FC Voluntari 1-0

Gaz Metan – Academica Clinceni 1-1

Sepsi OSK – Dinamo 4-1

FCSB – FC Argeș 2-1

UTA Arad – Chindia Târgoviște 0-2

Rapid – „U” Craiova 1948 0-0

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 14 12 0 2 20-8 36

2 Universitatea Craiova 14 9 1 4 28-12 28

3 FCSB 13 8 3 2 25-12 27

4 FC Botoșani 14 6 6 2 13-11 24

5 FC Voluntari 14 8 0 6 17-16 24

6 Rapid 14 6 5 3 16-10 23

7 UTA Arad 14 6 5 3 15-10 23

8 Farul Constanța 13 6 3 4 17-8 21

9 FC Argeș 14 6 3 5 13-9 21

10 Chindia Târgoviște 14 4 5 5 11-9 17

11 Sepsi OSK 14 2 7 5 14-16 13

12 „U” Craiova 1948 14 3 4 7 10-14 13

13 Gaz Metan Mediaș 14 3 3 8 11-18 12

14 CS Mioveni 14 3 3 8 9-23 12

15 Dinamo 14 2 2 10 12-33 8

16 Academica Clinceni 14 1 3 10 7-32 4