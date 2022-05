Christina Ich, clipe de coșmar în Londra. A fost la un pas de colaps: ”Aveam gura încleștată”

Cristina Ich a vorbit pe pagina sa de Instagram despre experienţa de coşmar prin care a trecut în ultimele zile. Iubita lui Alex Piţurcă a fost plecată în Londra în scop profesional, însă nu a putut să facă multe lucruri pe care le planificase. Iată care a fost motivul!

Cei care o urmăresc pe Cristina Ich ştiu că aceasta se bucură de fiecare dată când pleacă în străinătate, fie că este vorba despre o vacanţă sau despre o călătorie pentru jobul său.

Cele cinci zile pe care le-a petrecut la Londra nu au fost deloc pe placul şatenei. Iubita lui Alex Piţurcă le-a dezvăluit fanilor săi că a trecut printr-o experiență pe care nu o va uita prea curând.

Cristina Ich a mărturisit faptul că în toată această perioadă a dormit doar 10 ore, din cauza „energiei negative”. Influencerița susține că nu s-a simțit bine încă de când a ajuns în oraș. Mai mult, aceasta îşi dorea ca timpul să treacă mai repede pentru a se putea întoarce acasă. În acelaşi timp, frumoasa şatenă a recunoscut că nu a putut să-și ducă la bun sfârșit toate sarcinile pe care le avea.

„N-am fost bună de nimic la Londra. Orașul ăla m-a încărcat cu o energie negativă. N-am pățit niciodată așa ceva. (…) Am vrut să-mi păstrez energia pentru interviuri, pentru că efectiv nu aveam chef să vorbesc. Mi-am revenit abia ultima seară, că știam că trebuie să vin acasă. (…) Trebuia să facă story-uri, dar nu puteam să vorbesc, aveam gura încleștată. Nu eram bună de nimic, nu puteam să dorm. În cinci zile, am dormit 10 ore. Număram secundele să mă întorc acasă”, le-a mărturisit Cristina Ich urmăritorilor ei.

Cristina Ich: ”Sunt zile în care am nervi, nu mă dau jos din pat”

Partenera de viață a lui Alex Pițurcă, Cristina Ich, a absentat în ultima perioadă de pe pagina sa de Instagram. Influencerița posta zilnic zeci de videoclipuri și fotografii, în care vorbea cu fanii ei.

Cristina Ich s-a simțit nevoită să le explice internauților de ce a făcut această pauză și de ce nu a mai postat pe pagina sa, așa că modelul le-a transmis două mesaje fanilor săi de pe Instagram.

”Sunt bine, am doar o perioadă în care nu am chef să stau pe social media. Zilele în care stau fără telefon și mă desprind de viața virtuală îmi fac extrem de bine și îmi dau seama că sunt mult mai liniștită. E de înțeles că după 10 ani îți poate pieri cheful, devine obositor să fiu mereu perfectă, disponibilă, fericită. Sunt oarecum nevoită să revin.

Admir oamenii care pot ascunde reale sentimente în spatele unui ecran de telefon, eu niciodată nu am putut. Sunt zile în care am nervi, nu mă dau jos din pat, nu am chef să vorbesc cu nimeni, starea vegetativă pe care sunt sigură că o avem cu toții, mai mult sau mai puțin”, a scris Cristina Ich, pe InstaStories.

