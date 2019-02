Chromecast 3 – cat costa si cu ce se diferentiaza de Chromecast 2?

Chromecast cu power adapter de la Google a fost lansat in anul 2013, dar initial dispozitivul nu s-a bucurat de prea mare popularitate. Doi ani mai tarziu a aparut varianta updatata, iar ulterior Chromecast Audio si Chromecast Ultra. Azi cei care nu au inca un televizor inteligent pot folosi acest dispozitiv pentru o experienta optimizata tip smart tv.

In comparatie cu Chromecast 2, varianta imbunatatita se bucura de un design mai atragator: logo-ul a fost inlocuit cu simbolul literei G, iar carcasa este realizata dintr-un material mat. Google Chromecast 4 vine la pachet cu un cablu HDMI si dispune de un port micro-usb de alimentare.

Dar Google nu s-a limitat doar la imbunatatiri aduse pe partea de aspect deoarece pe Chromecast 3 gasim o functie wireless optimizata si un suport Bluetooth mai bun. In plus, Google Chromecast se misca mai rapid – cu circa 15% mai repede, comparativ cu Chromecast 2. Varianta updatata va asigura suportul necesar pentru streaming video FHD, 60 fps si va putea reda audio pe difuzoare interconectate cu device-uri inteligente Google.

Daca pana acum nu ai folosit Google Chromecast pentru ca ti s-a parut greu de inteles, pregateste-te sa-ti schimbi opinia. Asta pentru ca Google Chromecast 3 dispune de o interfata extrem de simpla si intuitiva. Nici macar nu ai nevoie de o telecomanda cu multe butoane pentru a controla remote dispozitivul chromecast, ci smartphone-ul este suficient.

Conecteaza media players Google Chromecast 3 cu usb port la dispozitivul mobil in 3 pasi simpli:

Conecteaza capatul cablului USB in dispozitivul Google Chromecast, iar celalalt capat in sursa de alimentare. Conecteaza streaming device Google Chromecast la una din intrarile HDMI de pe tv (oricare). Conecteaza sursa de alimentare la o priza activa.

Dupa ce vei finaliza acesti 3 pasi vei putea observa ecranul mic al telefonului smart vizibil pe televizorul non-smart. In continuare poti sa te bucuri de filmele si emisiunile tale preferate disponibile pe Netflix, YouTube tv, HBO Go Now, google home app Hulu, google store si multe altele.

Cat costa Google Chromecast 3 cu hdmi port si power adapter?

Intre Chromecast 2 HDMI Streaming si Chromecast 3, Full HD, HDMI port Streaming diferenta de pret nu este foarte mare. Primul costa 175 lei, iar al doilea 209 lei. Pentru diferenta de pret, cel mai probabil vei considera util sa optezi pentru google chromecast 3rd generation. Motivul este lesne de inteles si inglobeaza toate particularitatile prezentate mai sus.

Ce spun clientii despre Google Chromecast 3?

Clientii care au achizitionat deja acest media player simplificat se declara in general foarte multumiti de alegere. Il recomanda pentru vizionare filme netflix pe modelele non-smart tv, pentru ca se conecteaza usor si nu necesita setari complicate, pentru raportul bun valoare- pret.

Google Chromecast 3 este ideal pentru streaming de pe smartphone tablet, laptop pentru ecranul mare al televizorului. Reda orice fel de continut, inclusiv fotografii, videoclipuri, filme si jocuri. Este ideal pentru streaming, cast si mirroring (transfera ecranul mic al telefonului smart pe displayul generos al televizorului). Functioneaza cu orice sistem de operare Android, Windows, MAC, iOS. Este usor (cantareste 40 grame) si il poti lua cu tine la o casa de vacanta.

Pentru home cinema, chromecast support, smart tv si dispozitive new chromecast viziteaza evoMAG si adauga in cos produsul dorit.